La Diputación de Pontevedra destinó durante los dos mandatos de Carmela Silva más de 69 millones de euros en los siete municipios que conforman las comarcas de Redondela y A Louriña. La cifra fue aportada ayer por la propia presidenta de la institución provincial, que acudió a Redondela para informar sobre las distintas inversiones realizadas por esta administración en los concellos de Redondela, Soutomaior, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes, Porriño, Mos y Salceda de Caselas.

Silva realizó un minucioso desglose de las distintas actuaciones realizadas durante su periodo al frente de la Diputación en estos municipios del Área Metropolitana de Vigo: un total de 677 obras, además de la financiación de 2.400 actividades socioculturales y deportivas y la generación de 1.130 puestos de trabajo vinculados a los servicios municipales para personas desempleadas.

"Fixemos unha grande xestión que fixo posible que tódolos concellos progresaran como nunca"

“Todo é mellorable, pero creo fixemos unha grande xestión que fixo posible que tódolos concellos progresaran como nunca, con moito traballo e tamén moi boa relación coa maioría dos alcaldes e alcaldesas, que saben recoñecelo”, señaló. La apuesta de la Diputación por el impulso a estos siete concellos se tradujo, según puntualizó Silva, “nun 87% máis de recursos que os que chegaban á comarca durante o anterior período de goberno do PP á fronte da institución provincial”. En este sentido, en los dos últimos mandatos, asegura que Redondela recibió 14,4 millones de euros; Soutomaior, 6,7 millones; Pazos de Borbén, 4,9 millones; Fornelos de Montes, 6,2 millones; Porriño, 13,8 millones; Mos, 11,7 millones y Salceda de Caselas, 9,5 millones. Un flujo que llegó mayoritariamente del Plan Concellos, en base a criterios en los que se valora la población, extensión y dispersión.

Críticas al PP

La presidenta de la institución provincial comparó la transversalidad de su modelo, “que inviste en todos os concellos e todos os anos, de xeito regrado, para mellorar a vida da xente, viva onde viva e sen importar a cor do seu goberno”, y el modelo de la Xunta, “que é un escándalo total porque abandona aos concellos onde non goberna o PP”. Y puso como ejemplo la “ausencia total de investimentos autonómicos en Redondela, Fornelos ou Salceda, cos sete convenios ‘a dedo’ asinados recentemente con Mos”, donde gobierna la popular Nidia Arévalo.

Silva también quiso resaltar los 1,8 millones destinados por la Diputación a la puesta en valor “da xoia que é castelo de Soutomaior, co gran proxecto de musealización á cabeza de tódalas intervencións”. Asimismo adelantó que ya se ha presentado un proyecto de 3 millones de euros a los fondos Next Generation “para realizar un “cambio espectacular” en la iluminación de la fortaleza medieval y sus jardines. “Hoxe é un castelo da xente, para o turismo e a cultura, e xa non un mero recurso para actos electorais do PP”, puntualizó.