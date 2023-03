O Concello de Nigrán e os institutos Escolas Proval e Val Miñor organizan unha homenaxe conxunta a Rosalía de Castro este venres, día 3 de marzo, ás 20.00 no auditorio municipal. O alumnado recitará poemas da autora e as corais Novos Aires e Ecos do Castelo cantarán tamén algúns deles. A entrada é de balde ata completar aforo.