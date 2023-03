Diecisiete colectivos crean la plataforma Turonio por una Serra da Groba libre de eólicos

La lucha ciudadana contra los parques eólicos sigue muy viva en Val Miñor y Baixo Miño. Por mucho que se haya reducido considerablemente la previsión de aerogeneradores en sus montes, concretamente de 54 a 14 en solo dos años. De los siete parques que aspiraban a instalarse en la Serra da Groba quedan dos en trámite y Turonio, la nueva plataforma en defensa del territorio miñorano y miñoto, advierte de que no los consentirá. Dieciséis colectivos la integran con el objetivo de exigir a la Xunta declaraciones de impacto ambiental desfavorables para ellos, como hizo con los dos anteriores, el Albariño I y el Merendón.

La coordinadora Turonio nació el domingo en el centro cultural de Baíña. Allí se reunieron para firmar un manifiesto representantes de ocho comunidades de montes (Baíña, Baredo, Santa Cristina da Ramallosa, A Granxa, Santa María de Oia, Viladesuso, Goián y O Rosal), cuatro comunidades de aguas (Fontes, A Granxa, Viladesuso y Goián), la Asociación de Gandeiros de Cabalos da Serra da Groba, y entidades culturales y ecologistas como la plataforma SOS Groba, el Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), la Asociación Naturalista Baixo Miño (Anabam) y A Jalleira.

Su intención es organizarse y mostrar resistencia ante “a constante ameaza de proxectos especulativos dos recursos naturais no que só priman os beneficios económicos e sen unha mínima preocupación pola veciñanza e o medio natural”. Se refieren a iniciativas que han rondado el territorio y que “poñen en perigo os nosos montes, a auga, a biodiversidade, o medio mariño, o patrimonio e a paisaxe”, como las de minería a cielo abierto, campos de golf, megaproyectos urbanísticos, cultivos intensivos y, cómo no, los polígonos eólicos. La controversia se centra ahora en estos últimos, por lo que así lo harán también sus acciones por el momento. “Queremos facer charlas e informar a poboación sobre os parques eólicos. A veciñanza descoñece os detalles sobre as súas afeccións”, explicaron ayer.

El parque eólico Toroña, que prevé diez aerogeneradores, tres de ellos sobre la panorámica de Baiona, pone en jaque, aseguran, el suministro de agua de la parroquia de Baíña. “Un dos muíños estaría a só 60 metros do principal manantial de Baíña”, advirtieron. De ahí que también se vaya a unir a la plataforma la Anpa del colegio de Fontes, que se abastece de la red vecinal.

Preparan iniciativas en defensa de los caballos salvajes de habitan A Groba, la mayor manada de équidos en libertad de Europa, que consideran amenazada por los molinos de viento en proyecto.

En definitiva, la prioridad es “manter o rural vivo” y para ello insisten en “defender o común, a xestión comunitaria dos montes”, en “colocar a vida no centro” diseñando estrategias para garantizar el bienestar de las personas evitando acciones que causen daños irreversibles, y en poner en valor el patrimonio natural y cultural, para lo que reclaman a la Administración que retome los trámites para incluir la Serra da Groba en la Rede Natura 2000.