La Agrupación de Electores de Redondela (AER) exige al gobierno local que actúe sobre la actual “anarquía” de las terrazas con la que actúan algunos establecimientos de hostelería del centro urbano y restaure el control sobre esta ocupación del espacio público como se hacía hasta hace dos años. “En 2020, en medio da pandemia de COVID, o Concello decidiu non aplicar a ordenanza pola que se cobraba unha taxa ás terrazas dos establecementos de hostalaría como acción para axudar a estes negocios”, recuerdan desde la Agrupación. “Logo, no 2022, foi o BNG quen lle pediu ao goberno que mantivera esta exención; pero agora que a pandemia xa é historia, a medida xa non ten sentido e o que está a facer o Concello é permitir situacións de abuso nas que algúns hostaleiros foron ocupando cada vez máis espazo, nalgúns casos, con quince ou vinte mesas”, denuncian.

Redondela crea una normativa para evitar los abusos de la hostelería en las terrazas Desde AER consideran que el gobierno local, dirigido por Digna Rivas, “debe poñer coto e controlar o espazo público”, para lo que proponen volver a cobrar por la ocupación del espacio público con mesas por parte de los negocios de hostelería. “Ao non estar cobrando estas taxas está a perxudicar a todos os redondeláns pola perda da recadación, favorecendo, ademais, aos locais máis grandes e situados en zonas humanizadas e estimula o fraude con máis mesas das permitidas, perxudicando o uso do espazo público que é de toda a veciñanza”, puntualizan. En este sentido, la formación asamblearia considera que cada establecimiento “debe pagar de xeito efectivo polo número exacto de mesas que coloca no exterior do seu local”. Aprovechando este cambio de situación, solicitan a Rivas que se obligue a los hosteleros a colocar un cartel oficial y visible al público con el número de mesas que puede colocar, como información pública para la ciudadanía. “Desde xeito facilitarase o control por parte da veciñanza pero tamén por parte da inspección local para evitar así a posible picaresca”, concluyen.