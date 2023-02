El gobierno local de Redondela logró aprobar en el pleno la Ordenanza de Emerxencia Social, una nueva reglamentación que permitirá agilizar el servicio adaptándolo a las necesidades actuales y reales de los vecinos y mejorará las condiciones de acceso a las ayudas sociales. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, expresó su satisfacción tras conseguir sacar adelante gracias al apoyo de PSOE, BNG y AER –el PP se abstuvo en la votación–“unha ordenanza histórica na que levamos traballando máis de tres anos e que mellorará o benestar dos veciños e veciñas resolvendo as necesidades actuais, porque as cousas cambiaron moito co tempo e o Concello ten que actualizarse á realidade”, subrayó la regidora.

La ordenanza ya había sido llevada a pleno hace cuatro meses, aunque en aquella ocasión no contó con los apoyos suficientes para salir adelante ya que tanto PP como AER votaron en contra. Ahora, el nuevo texto se llevó previamente a una mesa de trabajo convocada con las técnicas y trabajadoras sociales del Concello en la que se debatieron las modificaciones propuestas por la Agrupación de Electores. “Esta é a primeira vez na historia deste Concello que se fai unha mesa de traballo coas traballadoras sociais e educadoras socias das tres unidades técnicas implicadas, e queremos agradecer a AER que, aínda que no pleno anterior a súa resposta fora negativa, mostráranse finalmente partícipes en apoiar unha ordenanza que mellora sustancialmente a vida dos residentes do municipio”, dijo Rivas. Aumentan las cuantías de las ayudas hasta tres veces más que en la anterior ordenanza Así, la dirigente agradeció “a colaboración e traballo do BNG e AER en todo o proceso para facer realidade unha ordenanza de emerxencia social xusta coas necesidades actuais dos veciños”. Entre las prioridades se encontraba la necesidad de minimizar el tiempo de respuesta ante situaciones de emergencia, “pasando de unha media de seis meses a responder en 30 días aquelas demandas que entren por vía ordinaria e asegurar que se solucionen aquelas que entren pola vía de emerxencia en menos de 72 horas. Un avance totalmente factible e que é imprescindible”, indicó Rivas. En cuanto a los requisitos se exime al solicitante de la obligatoriedad de estar empadronado con una antelación mínima de seis meses en los casos excepcionales de extrema urgencia como víctimas de la violencia machista que tengan que cambiar su domicilio, emigrantes retornados o refugiados. Además se aumentan las cuantías de las ayudas hasta tres veces más que en la anterior ordenanza y también se especifica la renta máxima de la unidad familiar, que no podrá superar el SMI más de un 10% por cada miembro. También se refleja el incremento de las personas descendientes en la unidad familiar o si existiese alguna persona dependiente, ya que en ese caso el incremento sería ya del SMI más un 20% por cada uno.