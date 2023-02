O Concello de Gondomar continúa mañá domingo coa conmemoración do Día de Rosalía de Castro na praza que leva o nome da autora, recentemente reformada. A partires das 12.00 o espazo acollerá un ensaio aberto do coro tradicional Cantares do Brión que o público poderá desfrutar mentres degusta un prato de caldo de gloria en recordo da poeta.