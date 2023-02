El Concello de Nigrán celebra hoy viernes desde las 21.00 su tradicional concurso de comparsas con 14 agrupaciones de toda el área de Vigo, que suman cerca de un millar de integrantes. El evento será presentado por el conocido actor y monologuista Sergio Pazos y contará con animación de calle a cargo de la batucada Bate no Cobre en la apertura del desfile y durante la deliberación del jurado.

La comitiva discurrirá desde la Rúa Telleira hasta la casa consistorial y el fallo y entrega de premios tendrá lugar in situ. El Entroido nigranés finaliza la tarde del sábado 4 de marzo con el tradicional Enterro do Kiko de Parada, que una vez más partirá desde la Praza do Concello para ser velado y sentenciado en el Torreiro de Parada, donde habrá fiesta durante toda la tarde-noche.