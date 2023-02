Rivas ve inviable rescindir la concesión del SAF y acusa al PP de “enganar os usuarios”

El gobierno local de Redondela no podrá rescindir en un corto plazo de tiempo el contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) a pesar de los incumplimientos reiterados y de la máxima gravedad, por lo que todo indica que se tendrá que esperar hasta la fecha del fin de la concesión, previsto para el próximo mes de septiembre.

Según explicó ayer la alcaldesa, Digna Rivas, la tramitación de la resolución del contrato por incumplimiento llevaría como mínimo cuatro o cinco meses. “Os prazos administrativos consultados cos técnicos municipais demostran que os prazos prometidos polo PP de Redondela non son realistas, e en ningún momento os servizos técnicos municipais lle deron a razón”, en referencia al planteamiento propuesto por los populares de acudir a un procedimiento de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público que permitiría resolver el contrato en un tiempo mínimo, garantizando el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y sin dejar de prestar la asistencia a los usuarios en ningún momento. “Os prazos prometidos polo PP non son reais xa que non ten en conta en ningún momento que a empresa recurra o alegue contra a imposición ou resolución do contrato”, cuestiones que retrasarían todo el procedimiento.

Rivas aseguró ayer que la tramitación por emergencia es “técnicamente imposible e inviable” y desvela que el PP, en una reunión mantenida con ella el pasado lunes, le presentó otra propuesta “que non é mais que un corta e pega da lei de contratos, desdecíndose da súa proposta da semana pasada e propoñendo o que este goberno e os servizos xurídicos do Concello levan dicindo dende o inicio da primeira imposicion de penalidades para poder chegar a incoar a resolucion do contrato en vigor”. La alcaldesa acusa a los populares de intentar “enganar os usuarios e usuarias, ás familias e auxiliares con promesas falsas electorais”, algo que asegura que no va a consentir.

“O que queremos deixar claro é que tal como está a situación actual, a situación adecuada é reforzar os pregos consensuados coas técnicas, sindicatos e partidos políticos para licitar o contrato de cara a setembro. A intención é garantir a prestación do servizo para que non volva a pasar o que está sucedendo. E iso é o que está facendo este goberno. En ningún momento deixouse de loitar polos intereses das traballadoras do SAF. A intención é explicar as medidas técnicas e legais para facer posible as peticións, asegurando a continuidade do servizo e evitando o paro das traballadoras”.

Por último, animó a los usuarios y a sus familias a que continúen metiendo por registro cualquier irregularidad que acometa empresa “porque esa documentación é útil para seguir co traballo de fiscalización que se está a facer dende o Concello ”, concluyó Rivas.