Las trabajadoras del SAF vuelven a la calle para exigir la rescisión del contrato a la empresa

Las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Redondela volverán a concentrarse hoy al mediodía ante la Casa Consistorial para protestar por la situación en la que se encuentra este servicio y exigir la rescisión del contrato a la concesionaria.

La representación sindical de las trabajadoras considera que la decisión del gobierno local de abrir un expediente de penalidades “muy graves” a la empresa Os Ventos Innovación en Servizos S.L. tan solo servirá para que la concesionaria “gañe tempo” y no solucionará nada. “Eses expedientes teñen un percorrido administrativo durante o cal o servizo segue a precarizarse, para usuarias e para traballadoras, e o único fin que van ter é a imposición dunha sanción económica. Nós preguntámonos que solución é esa para as persoas que sofren o continuo desprezo desta empresa e do Concello”, afirma la delegada de la CUT, Rebeca Porto.

Desde este sindicato aseguran que la solución al problema pasa por el rescate del servicio, una actuación que consideran que es legal, algo que ya le trasladaron a la propia alcaldesa, Digna Rivas. “Non quere facelo porque iso supón ter que asumir e xestionar o servizo, e ela prefire que o fagan outros para non ter que asumir responsabilidades e críticas. Rivas non quere gobernar, só quere ter un sillón”, puntualiza Porto.

Desde la CUT señalan al gobierno local como “responsábel directo” de la grave situación que atraviesa el Servizo de Axuda no Fogar, “pois foi quen acordou, a pesar das advertencias da parte social, a contratación desta empresa”.

Críticas del PP

Por otra parte, desde el grupo municipal del Partido Popular, que la semana pasada propuso una solución legal para rescindir de inmediato el contrato de la concesionaria, denunció la “total y absoluta falta de voluntad de la alcaldesa para solucionar la situación”. Así lo expresó ayer el diputado por Pontevedra y presidente del PP de Redondela, Javier Bas, tras mantener una reunión el lunes con la alcaldesa para explicarle con detalle su propuesta. “Nos hemos encontrado con una actitud arrogante y un montón de excusas por parte de la señora Rivas", una postura que considera “sorprendente” al asegurar que ninguno de los planteamientos expuestos por el PP han sido descartado por los técnicos municipales. “Han confirmado que se ajustan a la legalidad y que sería posible ponerlos en marcha para terminar con este gravísimo problema”, puntualizó Bas.

“Seguimos manteniendo que la rescisión del contrato es posible ante los incumplimientos reiterados y de la máxima gravedad, y el gobierno municipal puede tramitar la adjudicación a otra empresa que garantice la asistencia a los usuarios. todo esto se puede hacer sin poner en peligro los puestos de trabajo y sin que sin que en ningún momento deje de prestarse el servicio”, reiteró el dirigente del PP.