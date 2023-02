Los ucranianos estarían ayer orgullosos del Entroido de Redondela. El presidente ruso, Vladimir Putin, cuya figura representaba este año el tradicional meco, acabo ajusticiado en la hoguera. Tras una espectacular performance artística, con bailarinas colgadas de una grúa y una enorme traca de fuegos artificiales, el dirigente ruso quedó reducido a cenizas entre los gritos enfervorizados –“¡Lume, lume, lume!”– de las cientos de personas que abarrotaban la Praza do Concello.

“Soan as sereas, alertan á poboación dun novo ataque da aviación no que só quedará destrucción, morte e desolación. Putin quere guerra, ten moitas bombas na despensa, máis lle valería enchela de comida en vez de tanques que só deixan miseria. Nunha invasión que nunca acaba, todo son escombros e cidades devastadas. Nenos e nenas quedan sen avós, sen pais, sen nais, non quedan en pé escolas, vivendas ou hospitais... ¡Lume á guerra!, ¡Lume aos tanques!, ¡Lume aos malos gobernantes!, ¡Lume, lume, lumeeee!”, sonaba por megafonía.

El gobierno local apostó en esta edición del Entroido por un mensaje de unidad ante el conflicto generado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En la figura del meco se podía contemplar al mandatario ruso sin pantalones subido a un tanque en el que aparecía mensajes de “Non á guerra” y de lucha por la democracia.

El meco fue obra de Rubén Casal, especializado en este tipo de representaciones artísticas y en artes escénicas, que trabaja de forma habitual con el Concello para estas fiestas del Carnaval.

La jornada de Martes de Entroido ofreció actividades durante toda la tarde. Una de las más representativas fue el popular desfile y concurso de disfraces individual y colectivo, que llenó el centro urbano de color y alegría con las propuestas más originales y divertidas. Las calles Alfonso XII y Ribeira, cerradas al tráfico por la fiesta, estuvieron animadas por la batucada Brassica Rapa y el grupo As Meigas. Tampoco faltaron los obradoiros infantiles en el Multiusos de A Xunqueira para disfrute de los más pequeños de la casa.

El momento cumbre de la jornada llegaría con espectáculo pirotécnico a cargo de Pablo Méndez Performance con una creación artística adaptada para la quema del meco. La jornada remató con la discoteca móvil Duendeneta con un recorrido por el centro urbano y los ritmos de batucada, que animaron a los más fiesteros hasta altas horas de la noche.