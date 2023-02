El TSXG exime a Mos de los servicios de la urbanización San Antoíño por la mala ejecución de las obras por el promotor

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha eximido al Concello de Mos de ejecutar obras de reparación de servicios en la Urbanización San Antoíño, que, según fuentes municipales, pueden suponer dos millones de euros.

La sentencia, que parte de un recurso de los vecinos ante un fallo similar en anterior instancia, justifica la decisión en el hecho de que el proyecto de urbanización fue ejecutado con deficiencias por parte del promotor y que esa fue la razón de que el Concello nunca recepcionase las obras: “Existe un proyecto de urbanización y de la prueba practicada resulta que, al no haberse ejecutado las obras conforme al proyecto aprobado, nunca se produjo la recepción de las mismas”, indica.

Según la sentencia, el Concello aportó, entre otras pruebas, un informe del Ingeniero técnico de obras públicas municipal de 2 de marzo de 2011, que refiere que “queda claro que es responsabilidad de los propietarios del suelo, realizar y costear las obras de urbanización”. Otros informes se refieren a inspecciones de los servicios se saneamiento y abastecimiento que afirman se realizaron con deficiencias.

“La administración local mosense no les va a dar la espalda ni dejarlos solos", dice Arévalo

Ante este posible escenario de sentencia favorable al Ayuntamiento, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, convocó a los vecinos a una reunión el domingo pasado en el Pazo de Mos para manifestarles “la mano tendida de la administración local mosense, que no les va a dar la espalda ni dejarlos solos”, dijo. De este modo el Ayuntamiento se posiciona cómo mediador para buscar una solución a la recepción de las obras de la urbanización.

Junto con la regidora local mosense estuvieron presentes todos los portavoces de los diferentes grupos integrantes de la Corporación Municipal. El Concello afirma que las obras no tuvieron una recepción expresa, ni tampoco tácita porque el Ayuntamiento no manifestó la tolerancia ante serie de deficiencias existentes.

“Queda claro que es responsabilidad de los propietarios del suelo, realizar y costear las obras de urbanización”

“No concluyéndose adecuadamente las obras, y no siendo recibidas, el Ayuntamiento no tiene la responsabilidad sobre su conservación ni de prestación de los servicios solicitados en tanto no se dé cumplimiento a las obras de urbanización”, dictamina expresamente la sentencia. Que además establece los deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado: “Completar por su cuenta a urbanización necesaria para que los terrenos alcancen, si aún no la tuvieran, la condición de solar, en los supuestos de edificar o rehabilitar integralmente. A tal efecto, afrontarán los costes de urbanización precisos para completar los servicios urbanos y ejecutar las obras necesarias para conectar con las redes de servicios y viaria en funcionamiento…”.

La urbanización parte de los años ochenta y el Concello prestó distintos servicios a la misma, pero no recepcionó las obras al no haberse ejecutado conforme al proyecto por parte del promotor.

El vecindario lleva peleando años para conseguir que el Concello recepcione la urbanización y pueda reparar los desperfectos, deficiencias y carencias, incluso por el deterioro sufrido durante estos años.