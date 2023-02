Un circo, astronautas, alienígenas, roqueros… sin que faltasen tampoco clásicos como Grease, el mundo egipcio o la primavera, con alusión también al reciclaje y a uno de los personajes animados con más seguidores como Pokemon, todo regado con mucho color, fantasía y sátira. Este ha sido el escaparate del primer gran desfile de Carnaval en la comarca, el de Porriño, que volverá a repetirse la tarde del martes, con un recorrido más reducido al de ayer. La comitiva estuvo formada por 1.400 personas integrantes de las 14 comparsas participantes, las charangas Noroeste e Imperiais, Latexo Percusión, Animación As Meigas y, cerrando, Los King Kids.

Tras el desfile actúo Broken Peach y el dj urbano con más sona del momento, Alvama Ice, acompañado por Omy Cid, fueron los encargados de clausurar una jornada que daba comienzo con la lectura del pregón a cargo de la autora del cartel anunciador del Entroido porriñés 2023.

Helena Gayoso, de 11 años alumna del CEIP Xosé Fernández López, acompañada por Mara Vicente y Lara Villanueva, como ella ganadoras del concurso escolar de carteles del Entroido, dio el pistoletazo de salida de un evento que cualificó de inclusivo, “en el que no haya barreras, las sonrisas estén dibujadas de diferentes colores y la música suene en todos los idiomas”. La joven, a la que dio paso el actor y humorista Pepo Suevos, tuvo palabras de recuerdo para “los niños y niñas que la guerra y los conflictos en su país le robaron la sonrisa, y para aquellos que las catástrofes naturales no les permitirán vestir hoy sus disfraces”. Y remató con un símil a la última y tan polémica canción de Shakira: “clara-mente comienza el entroido en Porriño y perdón si te sal-piqué porque los de Porriño en el entroido no lloran, los de Porriño en el entroido troulean”.

Y tras el tradicional “Viva O Porriño, viva o Entroido” la sorpresa fue para el alcalde Alejandro Lorenzo, que estaba ayer de aniversario, a quien el público cantó el cumpleaños feliz.

La programación continúa esta tarde, y la del lunes, con hinchables y talleres en la zona peatonal. El martes por la mañana habrá una fiesta infantil, animación de calle y, tras el desfile, actuación de la orquesta América. Y el miércoles, el carnaval se despedirá en Porriño con el entierro de la sardina.