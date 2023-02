Andrés Iglesias optará a la reelección a la Alcaldía de Pazos de Borbén como candidato del PP en las próximas elecciones municipales de mayo. Así lo anunció ayer el propio Iglesias tras reunirse con varios representantes de la junta local, y trasladarlo al presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, y a la secretaria xeral, Luisa Piñeiro.

El candidato agradeció todo el apoyo y la confianza de sus compañeros y se mostró “ilusionado, motivado e con proxecto” para seguir trabajando “a pé de rúa e totalmente pegado ás necesidades e prioridades da cidadanía, para seguir acertando con políticas e servizos que melloren a súa calidade de vida”. El alcalde asegura que cuenta con el aval de una gestión “seria, comprometida e que aposta polos servizos públicos de calidade” para revalidar la Alcaldía. “Unha xestión que é posible grazas á estabilidade dun Goberno que ten un proxecto claro e adaptado ao concello, que ten un programa único e cuxas preocupacións son, en exclusiva, traballar polo seu pobo e polos veciños de Pazos de Borbén”, puntualiza.

"O mellor proxecto"

Por su parte, el presidente provincial, Luis López, puso en valor el trabajo de Iglesias y su equipo, que cada cuatro años reciben el apoyo mayoritario de sus vecinos porque “teñen o mellor proxecto para Pazos de Borbén, e en maior preséntanse co aval do traballo feito para revalidar a maioría absoluta”. En esta línea, recuerda que las elecciones municipales son determinantes para el futuro de los municipios: “A política local é a que transforma o concello no que vivimos. E alí onde gobernamos, os veciños xa saben que os alcaldes do PP son unha aposta segura en atención, investimentos e para garantir servizos públicos de calidade”.

Con todo, López afirma que “a tarefa máis importante, a mellor campaña posible, xa está feita. É a que fixeron Andrés e o goberno local durante este mandato. Unha labor en primeira persoa, no trato diario cos veciños, escoitándoos e atendendo as súas demandas”.