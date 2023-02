El Concello de Redondela, a través del área de Normalización Lingüística, organiza un ambicioso programa para celebrar el Día de Rosalía. “A intención é ofrecer un programa variado para toda a familia no que poder incluir o comercio local e as institucións educativas. É unha prioridade deste goberno facer unha programación por e para os veciños”, explica la alcaldesa, Digna Rivas.

En esta iniciativa el Concello colabora con la Asociación de Empresarios a través de los establecimientos de hostelería, floristerías y librerías locales. Los hosteleros realizarán una propuesta propia del llamado “Caldo de Gloria”, inspirado en el poema de Rosalía, para ofrecerlo a sus clientes.

Por otra parte, todas las librerías ofrecerán descuentos entre el 23 y el 25 en los libros en gallego y regalarán una flor y promocionarán la figura de Rosalía.

"Debémoslle moito a ela e Redondela quere situarse, coma sempre, nun lugar privilexiado no fomento da nosa terra"

El ámbito educativo también se involucrará con la proyección del cortometraje “A rosa incandescente” para el alumnado del IES de Chapela y del IES de Redondela. Esta proyección contará con una introducción del técnico de normalización del Concello, que es especialista en el período del Rexurdimento y en la propia obra de Rosalía.

El día 23, día del nacimiento de Rosalía, se realizará una ofrenda floral y un acto institucional en la propia Alameda de Rosalía, en Chapela, en el que participará el alumnado del CEIP Alexandre Bóveda que tomará la palabra y dramatizará algunos de los textos de la autora.

El día 25 las actividades se duplicarán. En el Multiusos de A Xunqueira se representará un espectáculo infantil centrado en la vida y en la obra de Rosalía, mientras que en Chapela se celebrará un homenaje popular dando voz a los distintos sectores sociales de Redondela encargados todos ellos por mujeres. El acto contará con la actuación del grupo de baile tradicional Anaquiños y de la soprano rusa Anna Melhikova, que interpretará un repertorio con obras de Rosalía, Curros o Pondal.

La regidora local asegura que se trata de un programa "dos máis completos de toda Galicia para celebrar e lembrar o exemplo de Rosalía como muller feminista e escritora. Sempre implicada na xustiza social e como muller activista a prol da liberdade de Galicia e da dignificación do noso pobo. Debémoslle moito a ela e Redondela quere situarse, coma sempre, nun lugar privilexiado no fomento da nosa terra. A fin de contas, a participación social nestes actos exemplifica como nos unimos arredor de Rosalía, do seu significado e sen dúbida por ser ela unha encarnación da idea de Galicia".