Mos recuerda que el GES multiplica esfuerzos y gastos para atender a Redondela

El concejal de Emergencias de Mos, Leo Costas, ha respondido a la Agrupación de Electores de Redondela (AER), que esta semana tachaba de ineficaz el trabajo del GES de Mos y manifestaban su voluntad de que los bomberos de Vigo atendieran las urgencias de Redondela. El edil mosense se muestra indignado por estas declaraciones y destaca que “para el GES de Mos, con tan solo seis trabajadores, estar realizando la labor de doce personas por las que estaría integrado el GES Mos-Redondela, supone multiplicar esfuerzos y gastos por parte del Concello de Mos”.

“Si quieren que los atienda el Parque de Bomberos de Vigo, por nosotros no hay problema, ya que supone un gasto desplazarnos hasta Redondela. Debería darles vergüenza hacer afirmaciones de esa índole, pues estamos atendiendo las emergencias de su municipio con la misma implicación y rapidez que si fuese en nuestro propio Concello”, reclama Costas, recordando que “el GES de Mos está haciendo con seis operarios el trabajo de 12, por la ineptitud del gobierno de Redondela, que no fue capaz de poner en marcha su GES demostrando su nula capacidad de gestión”. Asimismo, el concejal también indica que “es de destacar la intención de cargar al servicio de bomberos de Vigo, con 29.000 nuevos vecinos, cuando los propios bomberos de Vigo están manifestando que la plantilla no llega para dar cobertura a su propio municipio”.

Tres camiones en activo

Por otro lado, respecto a la crítica que AER hace de los camiones con los que trabaja el GES de Mos, Costas aclara que “disponemos de tres camiones y ahora estamos a la espera de recibir un nuevo camión, que sería el cuarto de nuestro parque; y por supuesto de los tres que tenemos no todos tienen 30 años de antigüedad”. De igual forma, sobre la afirmación de AER de que los camiones cisterna de Mos no superan los 70 kilómetros por hora, tardando más de 20 minutos en llegar a los siniestros, el edil mosense lo niega y indica que “por lo menos cubren la falta de medios del Concello de Redondela”.