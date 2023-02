La renovación de la alameda de Chapela permitirá ganar espacios con sombra

La Alameda Rosalía de Castro en Chapela ofrecerá una nueva cara con más zonas verdes, espacios de sombra y esparcimiento. El gobierno local redondelano anunció ayer el inminente inicio de las obras de remodelación y mejora de este parque urbano, “uns traballos que sempre foron unha prioridade, pois é unha longa demanda desde hai anos por parte dos veciños de Chapela”, afirma la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas.

El proyecto, redactado por el estudio de arquitectura Gándara y Pons, redefinirá el espacio y su entorno “no que se gañarán zonas verdes e de esparexemento”, explica la regidora local, para convertir esta zona “no centro neurálxico da convivencia da cidadanía da parroquia”.

Una de las novedades será la creación de “zonas de sombra” en la parte norte del recinto constituidas por unas estructuras de acero negro que soportarán unas cubiertas textiles específicamente diseñadas para resistir las condiciones atmosféricas de exterior. Para mayor seguridad de los usuarios, también tendrán un tratamiento para filtrar al máximo los rayos UVA y ofrecer la máxima protección a los viandantes.

Otro de los aspectos novedosos de la actuación será la utilización de pavimentos táctiles en los itinerarios peatonales, “seguindo a política de accesibilidade que desenvolvemos desde a nosa chegada ao Concello”. Este tipo de pavimentación tiene como objetivo orientar, dirigir y advertir a las personas ciegas y mejorando el tránsito peatonal en su conjunto. “Este pavimento táctil de material antiescorregadizo permitirá unha fácil detección e recepción de información mediante o pé ou co bastón por parte das persoas cegas”, puntualiza Rivas.

Este sistema, que se utilizará por primera vez en Redondela, contempla dos tipos de elementos: por un lado, unas franjas de orientación y ancho variable que contrastarán con el suelo circundante y servirán como guía para los itinerarios peatonales y advertir de la cercanía de cambios de nivel; mientras que otros elementos, en forma de botones troncocónicos de cuatro milímetros de altura, advertirán sobre la cercanía de puntos de peligro.

Área infantil

El proyecto de la alameda transformará todo el espacio y su entorno, aunque el parque infantil se mantendrá prácticamente sin modificaciones debido a que se encuentra en perfecto estado de conservación y servicio, puesto que fue renovada en 2015. “Este bo estado”, según la alcaldesa, “non é froito da casualidade, senón do constante e detallado traballo de mantemento que leva a cabo a concellería de Parques e Xardíns que xestiona Alberto Álvarez en todas as zonas infantís do municipio”. La actuación, por tanto, tan solo contempla en ese espacio una modificación del vallado perimetral para favorecer el acceso desde la zona norte.

A esta actuación se sumará en breve la remodelación del “campito” y la creación de un “skatepark” al final de la vía verde, “dúas actuacións que seguirán transformando Chapela e ofrecendo espazos de lecer para a cidadanía de todas as idades”, concluye Rivas.