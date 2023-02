El grupo del BNG defenderá hoy en el Parlamento de Galicia la reactivación de los trámites para la construcción de la nueva depuradora de Arcade, ya que a pesar de que el PP había comprometido la actuación en 2018, lleva parada desde entonces.

El portavoz municipal del BNG de Soutomaior y diputado en la cámara gallega, Manu Lourenzo, asegura que “a situación que está a sufrir o fondo da ría de Vigo é dramática, co sector marisqueiro nunha situación límite e cun dos maiores sectores produtivos do noso concello, do cal viven centos de familias, en perigo”.

Subvención europea

Además Lourenzo advierte del riesgo de perder una subvención millonaria. “Europa comprometeu dous millóns de euros para facer unha nova depuradora en Arcade, pero se non se executa e certifica a obra antes do 30 de xuño do 2024 este diñeiro vaise perder e con todos os trámites que quedan, semella que imos de cabeza a ese escenario. Levamos anos advertindo disto sen que ninguén mova nin un só dedo para solucionar esta desfeita”.

Esta situación causa un grave perjuicio económico a Soutomaior, según Lourenzo: “Estamos pagando multas de miles de euros por verteduras do propio concello por ter unha rede de fecais totalmente furada”.