Treinta años de comparsa en Mañufe

Su originalidad llamó la atención desde el primer día. Corría el año 1989 cuando un grupo de vecinos de Mañufe decidió montar una comparsa de Entroido. Su intención era pasar un buen rato y disfrutar de una de las fiestas más arraigadas del municipio de Gondomar como manda la tradición, tirando de sátira acerca de la actualidad social y política. Y desataron carcajadas a su paso por las calles de la villa condal. Se disfrazaron del personal del Concello. Ocultaron sus rostros con fotografías ampliadas de toda la Corporación y de la plantilla de funcionarios y así se pasearon ante sus vecinos y ante los propios parodiados, que se lo tomaron con “mucho humor”.

Lo que empezó casi como una broma se ha convertido en toda una institución en la parroquia gondomareña con más de un centenar de personas algún año. No solo por la evolución de sus cada vez más espectaculares diseños, sino por lo que significa para sus integrantes. Son como una familia. Y también un gran equipo. “Hai veciños que só nos vemos no Entroido, xuntámonos para traballar a tope e sempre hai un contacto social. Uns encárganse do vestiario, outros do deseño, das carrozas, aínda que cada un executa o seu traxe coas ideas de todos. É un proceso de diálogo constante”, explica Juan Bas, uno de los ideólogos del montaje de este año, escenógrafo y futuro arquitecto de profesión, además de concejal de Cultura de Gondomar.

Juan se crió en medio de la comparsa. Varios de los fundadores pertenecen a su familia. “Nacín co Entroido e creo que elexín a creación teatral por estar vivindo todo o proceso da maxia e da fantasía do Carnaval”, explica. Es uno de los responsables del regreso de una de las agrupaciones más veteranas de la comarca a las calles. Tras un parón de cinco años, la comparsa de Mañufe ha vuelto en el que sería su trigésimo aniversario en los desfiles de toda el área de Vigo. Y lo ha hecho gracias al relevo generacional, que ha supuesto una transformación completa en la creatividad del grupo. “Pouco corrente” se titula su proyecto este año, en el que participan 54 vecinos. Un repaso a la historia de la electricidad con intención divulgativa. Sobre la carroza llevan una pantalla en la que proyectan figuras clave como Thomas Edison o Nikola Tesla. Los diseños buscan una estética que “busca aportar unha nova perspectiva ao Entroido”, señala Bas. El artista está muy al tanto de las vanguardias que triunfan en Europa a nivel de artes plásticas y trata de acercar esas tendencias a la carroza. “Queremos achegar ao Entroido a estética do século XXI que xa está en Europa” , afirma, y eso conlleva un proceso de investigación profunda.

Desde aquella plantilla municipal al vanguardista montaje de hoy han pasado creaciones que numerosos gondomareños recuerdan, sobre todo porque los desfiles siempre terminaban con una representación en la Praza da Paradela ante el jurado. Su tropa de esclavos de algodonal, su circo, su recreación de Don Quijote de la Mancha o su romería de San Blas permanecen en la memoria de muchos. Para que no acaben en el olvido, la agrupación ha puesto en marcha un proceso de recogida de fotografías que expone a través de las redes sociales. Todo aquel que disponga de material puede ponerse en contacto a través del correo asc.carnavalesmanufe@gmail.com.