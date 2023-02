Tres colegios de Nigrán se movilizan contra la “mala calidade” de los menús escolares

Las quejas por la calidad de la comida en tres colegios de Nigrán –A Cruz de Camos, Carlos Casares de Vilariño y Humberto Juanes, del centro– arrecian. La Xunta no ha respondido a sus denuncias del curso pasado sobre el deterioro de los menús escolares, pero no por ello ha dejado de escasear la cantidad de alimentos en sus comedores ni ha mejorado la manera de cocinarlos, aseguran las asociaciones de madres y padres de los tres centros. Consideran que ha llegado el momento de movilizase y han recurrido a la Valedora do Pobo para denunciar la situación, además de convocar una concentración este viernes, día 17 de febrero, a las 9.20 horas en la plaza del Concello nigranés.

Los colectivos que agrupan a las familias de los citados centros educativos –y otros dos más de Nigrán y Gondomar, que ahora se mantienen al margen de la movilización– enviaron un escrito conjunto a la Consellería de Educación en junio, a menos de un mes de finalizar el curso pasado, para alertar de la situación. A todos los suministra la misma empresa de catering, con domicilio en A Estrada, y advertían de las “tortillas quemadas, pastas y arroces pasados o crudos, como el pollo” y de que la cantidad no alcanzaba para todos los niños. “Muchas familias llegan a casa del comedor y dan de comer a los niños", protestan El problema sigue intacto en el colegio Humberto Juanes, asegura la presidenta de la Anpa, Sabela Melchor. Allí almuerzan cada día 220 niños “y muchas veces llegan 30 bollos de pan menos o 30 piezas de fruta menos, alguno se queda sin pan o sin postre”, explica. Frente común en Nigrán contra el “deterioro” de los menús escolares Los más perjudicados son los siete niños con intolerancias al gluten, la lactosa o la fructosa que utilizan el servicio. Necesitan menús especiales que a veces ni llegan, afirma. “Ocurre con frecuencia, varias veces al mes, en concreto este último viernes y el anterior enviamos una reclamación por ello”, protesta. Son, subraya, “muchas familias las que llegan a casa a las cuatro de la tarde y sientan a los niños a la mesa para darles de comer. Se está utilizando como servicio de custodia, no de comedor”, apunta. En el Carlos Casares de Vilariño no falta comida, pero “la calidad deja mucho que desear”, señala Lorena Comesaña, presidenta de la Anpa. “Las patatas vienen negras, el arroz está incomible según dicen los niños, si hay espagueti con salmón no alcanza el salmón para todos” , indica. Un centenar de alumnos utilizan el servicio cada día allí. El comedor del CEIP A Cruz de Camos tiene 80 plazas. Sus pequeños usuarios también se encuentran la comida “fría, con texturas difíciles” tras viajar cien kilómetros desde el catering, apunta el presidente de la Anpa, Segundo González. Lo que quieren las tres asociaciones es “un servicio digno para nuestros hijos”. Este curso finaliza el contrato con la empresa que suministra los menús y exigen que el próximo incluya el uso de la cocina del Humberto Juanes. El Concello de Nigrán la ha reformado hace unos meses por cerca de 400.000 euros con ese objetivo. Es una infraestructura dimensionada para elaborar 1.000 menús al día, por lo que desde allí se podría elaborar la comida para todos los colegios de Nigrán. Esto implicaría “un salto de calidad”, defienden los representantes de las familias. “La comida vendría recién hecha, caliente, podría elaborarse con productos de proximidad, por lo que sería más sana y equilibrada”, añaden. El Concello de Nigrán también anima a las diferentes comunidades educativas del municipio a participar en la concentración de protesta convocada para este viernes a las 9.20 bajo el lema #CociñaNaEscola con el objetivo de que los próximos pliegos de licitación del servicio de comedor incluyan una cláusula que obligue a la empresa adjudicataria a usar la cocina municipal.