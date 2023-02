Redondela pone en marcha un proyecto para impulsar el uso del gallego en la infancia

Redondela pondrá en marcha un proyecto pionero en la comarca para impulsar el uso del gallego durante la infancia. La iniciativa, impulsada desde la Concejalía de Normalización Lingüística, se denomina “A Cápsula do tempo” y cuenta con la colaboración de los centros escolares para su desarrollo.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, explicó ayer en la presentación del proyecto que se trata de “unha idea orixinal de Normalización Lingüística dirixida ás escolas de Educación Infantil que pretende inculcar o uso da lingua galega entre os cativos e cativas de 3 anos en adiante, para que crezan con ela e evitar a súa desaparición”. En este sentido agradeció la colaboración y participación de los equipos de dinamización de los centros escolares públicos redondelanos, así como el interés de los equipos directivos de los distintos colegios que solicitaron participar.

“A Cápsula do tempo” está compuesta por una caja de regalo que contiene libros que fomentan el uso del gallego, una bolsa de merienda infantil, lápices de colores y una fiambrera. “Todos eles son obxectos útiles que poidan usar na súa vida cotiá os veciños”, puntualiza Rivas.

Acompañará durante la etapa escolar

Dentro de los libros escogidos se encuentran los cuentos de Kalandraka con los que los pequeños aprenden palabras en gallego; un libro didáctico dirigido a los padres y madres, en el que a través de siete anécdotas se tratan cuestiones sobre la situación social de la lengua gallega y los beneficios de la educación bilingüe; y como “obra estrela” sería “A Cápsula do tempo” que, según explicó Rivas, acompañará a los niños en cada curso. “Estes completarán o exercicio que se lle pide nel e quedará gardado na escola para convertense nunha auténtica cápsula do tempo. Cando rematen o período escolar, en 6º de Primaria, no acto de despedida entregaráselles a cada un o seu libro que será un recordo vivo do paso pola escola e tamén da súa relación coa lingua galega”.

La regidora local confía en que esta iniciativa contrarreste la pérdida de personas que hablan gallego. “É unha realidade constatada dende hai anos. Non quere dicir que vaia a desaparecer pero si que se reducirá en espazos e na vida social e é unha demostración de que Redondela aposta en firme polo galego”.