Dos parroquias con mucha historia

El Servizo de Normalización Lingüística (SNL) de Redondela acaba de editar dos nuevos volúmenes de la serie “Parroquias de Redondela”, en la que se recoge la historia y el patrimonio de cada parroquia del municipio. Las nuevas publicaciones están dedicadas a Saxamonde y Cedeira, escritos por Paulo Jablonski y Juan Migueles, respectivamente. Ambos libros mantienen el diseño de los anteriores de la colección, dedicados a Cabeiro, Cesantes, Santo Estevo de Negros, Reboreda, Ventosela y San Vicente de Trasmañó, y al igual que estos, cuenta con una portada realizada expresamente por el artista redondelano Ángel Barros.

“Os lectores atoparanse con moitos datos e curiosidades que mesmo descoñecían moitos veciños da propia parroquia”, explica Jablonski sobre su obra sobre Saxamonde. El libro está concebido como una ruta circular por esta zona con distintas paradas en las que va repasando la historia, el patrimonio cultural y los distintos elementos etnográficos, combinado con curiosidades y anécdotas para hacer más amena la lectura. “Trátase dunha ferramenta divulgativa, non está concibido como un texto académico, aínda que para a súa elaboración consultei distintos arquivos como o municipal e o provincial, pero tamén entrevistei a varias persoas maiores da parroquia para que me contasen os seus recordos e lendas sobre distintos lugares”, comenta. Así, en las páginas se podrá conocer la etapa como señorío jurisdiccional de Saxamonde en el siglo XII, o que en los años 30 del siglo pasado llegó a ser un Concello independiente con alcalde propio elegido por votación, o curiosidades como los supuestos poderes curativos de las aguas de la fuente de San Román.

Jablonski considera muy acertado que el Concello confíe en los propios habitantes de la parroquia para escribir los libros sobre su historia. “Conséguese máis proximidade e que cada libro sexa diferente, xa que ofrece unha visión particular a través dos ollos dos veciños”.

Por su parte, Juan Migueles, autor del libro sobre Cedeira, también ofrece un recorrido por la historia y el patrimonio de esta parroquia. “O lector poderá coñecer os xacementos arqueolóxicos de Monte Penide, o patrimonio industrial con fábricas de salgadura e conserva, os cargadoiros de mineral de Rande e, por suposto, a Batalla de Rande”, señala, y también destaca importantes ejemplos de arquitectura en la parroquia.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, resalta “a enorme importancia de poñer en valor o noso patrimonio local, parroquia por parroquia, para comprender que Redondela é a suma de cada unha delas. Todas xuntas conforman un tesouro vivo que precisa ser difundido e apreciado. Nesa liña queremos continuar” y agradece la colaboración de los distintos autores. “É importante sacar á luz o traballo de persoas implicadas co patrimonio local, ás veces esquecidas ou non valoradas como merecen. Dende o Concello queremos darlle o protagonismo do que son merecentes”.

Por otra parte, el SNL adelantó que pronto saldrá otro libro centrado en la parroquia de Vilar de Infesta, a la cual le seguirán otras más. De esta manera Normalización Lingüística trata con distintas iniciativas de abarcar el conjunto de parroquias, como los proyectos de microtoponimia o el más reciente de los "Tesouros de Redondela", unos trabajos audiovisuales que recogen la memoria de las gentes de mayor edad de la parroquia y que ya comenzaron con O Viso. Este documental, de reproducción en abierto en Youtube, ya alcanzó la cifra de cerca de 1.500 reproducciones.

Los libros cuentan con portadas realizadas por Ángel Barros, “un luxo de portadas”, expresó la alcaldesa, que destacó “a sorte de poder contar cun artista da calidade de Ángel para desenvolver este proxecto que pon de relevo a capacidade creativa, literaria por unha banda e artística por outra, dos nosos veciños”.