La Agrupación de Electores de Redondela (AER) propone que el parque de bomberos de Vigo atienda las emergencias vitales del municipio, en lugar del Grupo de Emergencias Supramunicipales (GES) con sede en Mos, al considerar que esta agrupación, creada en febrero de 2021, resultó “totalmente ineficaz” para el Concello de Redondela. “Estamos a falar do corpo que dispón de máis e mellores medios, tanto técnicos como humanos da comarca e, asemade, ten unha proximidade de menos de dez minutos ao casco urbano de Redondela e de menos de cinco a Chapela”, aseguran desde AER en referencia a los bomberos de Vigo. “É un sen sentido que as emerxencias de Redondela, o cuarto municipio da provincia, sexa atendido por un experimento de servizo como é o GES, con sede en Mos e non en Redondela”, lamentan.

Según la Agrupación de Electores “o último e lamentable exemplo” aconteció en la madrugada del pasado 28 de enero cuando un incendio en un contenedor calcinó un vehículo aparcado a su lado. “A lenta resposta do GES non evitou que o lume se propagase”, dicen. Esta falta de respuesta rápida se debe, continúan, la que el GES está radicado en Mos, aunque Redondela cuente con el doble de población, unos 15.000 habitantes frente a 30.000, respectivamente. Al mismo tiempo, los vehículos tienen más de 30 años y, por eso, no superan los 70 kilómetros por hora. Con estos parámetros, el camión cisterna desde la sede del GES hasta el lugar del siniestro, en el centro de Redondela, necesita más de 20 minutos solo de trayecto. Más medios para el SEIS Al mismo tiempo defienden dotar al ya existente Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), antiguo Grumir situado en el pabellón de A Marisma, con los medios suficientes para prestar un servicio de 16 horas al día los siete días de la semana. En estos momentos el SEIS solo cuenta con tres efectivos y desde AER proponen que se aumente a ocho como mínimo, así como un nuevo camión motobomba. La propuesta de la Agrupación de Electores es que el Concello asuma ese compromiso para ir incrementando los medios de forma progresiva.