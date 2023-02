Tres equipos redactores y cinco alcaldes –tres socialistas y dos populares– han pasado ya desde que el Concello de Nigrán contrató por primera vez la elaboración de su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) hace 23 años. Han sido muchos los obstáculos –los administrativos, los de la presunta corrupción urbanística y los que pone la falta de diálogo de los representantes políticos– que han frenado el avance del documento a lo largo de estas dos décadas, pero el gobierno municipal actual cree que ha llegado la recta final de esta historia interminable tras recibir el último informe sectorial pendiente. La Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) de la Xunta ha dado su “OK” al documento después de tres años de negociaciones para retirar de los planos el polémico vial de alta capacidad de A Xunqueira a Saiáns, que había sido rechazado unánimemente por la Corporación en 2013 –año en que se aprobó inicialmente el documento–, en contra del criterio del Gobierno gallego, que lo creía necesario para vertebrar el territorio. Un paso “trascendental” para el alcalde, Juan González, que abre la puerta por fin a la aprobación provisional en pleno, el paso previo a que la Xunta dé el visto bueno definitivo para que entre en vigor.

El polémico vial A Xunqueira-Saiáns, borrado de los planos

“Foron moitas horas e moito esforzo por parte do equipo redactor e dos técnicos municipais para xustificar ante a AXI a viabilidade de suprimir o vial A Xunqueira-Saiáns sen comprometer a mobilidade futura no municipio”, explica el regidor. El equipo redactor, que dirige el arquitecto Alfonso Botana, lograron avalar técnicamente esta postura y para ello dejaron plasmada en el documento la vertebración de la movilidad interna de las futuras urbanizaciones, explica. “Tiñamos claro que o vial tiña que desaparecer para sempre do PXOM porque era innecesario, irreal e tronzaba Nigrán en dúas partes prexudicando a milleiros de veciños”, resume González, quien agradece “a boa vontade da AXI, que finalmente aceptou este argumento tras demostrarlle técnicamente que resultaba innecesario”.

Una vez cerrada la fase más complicada del plan urbanístico, la de los informes de todos los departamentos implicados (Patrimonio, Augas de Galicia, Costas, Portos y Medio Ambiente, entre otros) después de la exposición pública y la revisión de más de 1.500 alegaciones, el equipo redactor presentará en las próximas semanas a la Xunta un documento refundido con la propuesta definitiva de PXOM y el Estudo Ambiental Estratéxico, cuestiones a las que la Dirección Xeral de Urbanismo debe responder en un plazo máximo de tres meses con su publicación en el Diario Oficial de Galicia. A partir de ese pronunciamiento, que el gobierno municipal augura favorable, ya se podrá aprobar provisionalmente el documento en el pleno. La Corporación dará así su último visto bueno antes de que la Xunta le otorgue el definitivo para que entre en vigor. Antes de eso, a partir de marzo, el documento se presentará por las parroquias y se colgará en la web municipal para consultarlo.

Ahora la Xunta tiene 3 meses para autorizar la aprobación provisional, último paso antes de la definitiva

González prefiere no dar fechas para los pasos pendientes. Recuerda que ahora todo depende de Santiago y asegura que “en canto se reciba resposta por parte da Xunta, sen máis demora se aprobará por parte do Concello, o que permite ser moi optimistas”. “Dependerá se a Xunta responde nun mes, dous ou tres, por iso prefiro ser prudente e non dar datas concretas pero, ao fin, Nigrán contará moi pronto cun plan urbanístico do século XXI, sendo un dos poucos concellos de Galicia en dispor del”, añade.

“É unha enorme tranquilidade e unha satisfacción ter rematados todos os ‘deberes’ do PXOM por parte do Concello de Nigrán. Non foi fácil, cada informe tivo que ser pelexado duramente durante estes anos pero ao fin estamos aquí, no momento final, o da súa aprobación provisional de cara xa a definitiva”, sintetiza el alcalde.