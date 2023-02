Salvemos el histórico puente de Mañufe

Hace ya dos años que el arquitecto municipal de Gondomar, José Antonio Álvarez, advertía en un informe técnico del grave deterioro de uno de sus pilares y del serio riesgo de derrumbe del puente románico de Mañufe. Las recientes riadas no han logrado echarlo abajo afortunadamente pero habrán contribuido a su deterioro. Es urgente recuperar el viaducto más antiguo del Val Miñor, construido en 1140 sobre otro de origen romano, y el Concello de Gondomar busca financiación para lograrlo.

Fue construido en 1140 sobre otros de origen romano, según historiadores

Así lo indica el alcalde, Paco Ferreira, que ha iniciado contactos con dirigentes y técnicos de la Diputación de Pontevedra, titular del vial, para “rehabilitar e conservar” el monumento. Para ello será necesario, considera el regidor, devolverlo a su estado original y curarle las heridas que las propias administraciones le han infligido durante décadas. Fue en los años setenta del pasado siglo cuando sufrió la mayor agresión. Se cubrieron los adoquines originales con asfalto, se eliminaron los pretiles para ensanchar la calzada y se le colocaron vallas metálicas en los extremos. Desde entonces discurren sobre la estructura todo tipo de vehículos, incluso pesados. Hace poco más de una década, la Xunta colgó de él las tuberías del saneamiento y le colocó una estación de bombeo al lado.

Para poner fin a tanto despropósito alrededor de este tesoro patrimonial, el gobierno local dispone de un anteproyecto del arquitecto local Antonio Soliño para rehabilitar el viaducto y el vial desde el cercano Cruceiro do Acordo hasta la iglesia parroquial. El documento técnico fue elaborado hace ya ocho años con una estimación de 600.000 euros. La actualización de los costes elevaría la inversión “en torno a 1 millón de euros”, calcula Ferreira.

Desvío del tráfico

Habrá que estudiar detenidamente la actuación, apunta Ferreira, ya que no se trata únicamente de una restauración, sino que puede implicar modificaciones en el tráfico. Al alcalde le gustaría dejar a la vista los cinco arcos, tres de ellos ocultos en la actualidad, y retirar los coches del puente, pero no será tarea fácil. “O ideal sería peatonalizar pero hai que buscar alternativas para o tráfico. É moi complexo ata que non se faga un vial alternativo co Plan Xeral”, argumenta.

El alcalde considera la restauración "urxente": "Hai que afrontalo xa, sen máis demora"

En cualquier caso, la actuación es “urxente”, insiste el regidor, y no puede esperar la larga tramitación del PXOM ni mucho menos a su desarrollo. “Hai que afrontalo xa, sen máis demora”, recalca Ferreira. Su intención es conseguir que el organismo provincial se implique para evitar daños irreparables. “Temos que sentarnos e valorar o que se pode facer e acometelo canto antes. E ten que ser da man da Deputación porque o Concello non tén capacidade económica para isto”, añade.

En los planes del gobierno municipal está también la conexión del entorno con el futuro sendero fluvial del río Miñor que proyecta hasta Mañufe.