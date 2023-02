El BNG denunció ayer la balsa de agua en el “leiraparking” ubicado en la Avenida do Conde como consecuencia de los movimientos de tierras y sus afecciones en los cimientos de los edificios contiguos, además de asegurar que no existe contrato ni facturas de pago del alquiler del terreno. El gobierno municipal asegura que no se movieron tierras, que solo se retiró la maleza y se colocó zahorra compactada para facilitar la circulación de vehículos y que existe una cesión oficial por parte del propietario. El aparcamiento abierto hace dos años tiene capacidad para 200 vehículos.