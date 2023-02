El Templo Votivo del Mar desfallece sin remedio

Al deterioro que arrastra el Templo Votivo del Mar de Panxón desde hace décadas se han sumado nuevos daños como consecuencia de las lluvias torrenciales de los últimos meses. Si ya presentaba desprendimientos en las vidrieras provocados por el agrietamiento del encintado en todas las fachadas hasta el punto de que el rosetón principal está forrado con malla metálica para evitar accidentes, ahora surgen nuevos desmoronamientos en el hormigón armado de las paredes y las filtraciones de agua y grietas se han multiplicado. Ninguna administración se hace cargo y la urgente rehabilitación regresará en los próximos días al debate del Parlamento de Galicia a instancias del PSdeG. La diputada socialista Leticia Gallego ha presentado una proposición no de ley para reclamar un proyecto inmediato de restauración. Así lo ha anunciado durante una visita a la considerada obra cumbre de Antonio Palacios, acompañada del alcalde Nigrán, Juan González.

Será la tercera vez que el alarmante desgaste de la emblemática iglesia que cumple 86 años llega a la Cámara gallega. El grupo parlamentario socialista planteó en 2009 la redacción de un proyecto técnico de rehabilitación que resultó aprobada por unanimidad. Nada se hizo desde entonces y el PSdeG reiteró la propuesta en el verano de 2021 con el mismo resultado. En marzo de 2022 la Xunta respondía a los socialistas que era preciso un estudio de patologías para realizar un proyecto de rehabilitación. Nada se sabe de ese estudio.

Mientras tanto, crece la indignación en Nigrán. “A obra cume de Antonio Palacios esté totalmente abandonada pola Xunta, a día de hoxe non teñen ningunha intención de colaborar na reparación e o risco de que os danos sexan xa irreversibles é real”, advierte el alcalde, quien considera “incrible que la Xunta destinase dentro do Plan Turístico Xacobeo 21-22 un total de 25 millóns de euros para once proxectos entre os que están diversos monumentos relixiosos sen que figurase o de Panxón pese a estar en verdadeiro risco de sufrir danos irreparables”.

Maestro del regionalismo

Considerado uno de los maestros del regionalismo con obras reconocidas internacionalmente como el Palacio de las Comunicaciones de Madrid o el Círculo de Bellas Artes, Antonio Palacios se inspiró en el vecino arco visigótico que formaba parte de la antigua iglesia de San Juan –que él mismo libró de la demolición por su gran valor histórico– para iniciar el diseño del Templo Votivo del Mar dedicado a la Virgen del Carmen. Se construyó entre 1932 y 1937 y su estilo es complejo de definir, ya que recoge elementos de muy diversas procedencias, emplea la piedra desnuda dentro de una tipología regionalista y destaca marcados trazos góticos e incluso islámicos si se observa la tracería interior de la cúpula con policromía de inspiración bizantina y decoración neomudéjar. El constructor nigranés José Mogimes siguió sus diseños para, junto a los jóvenes de Panxón, configurar los espectaculares mosaicos de azulejo que cubren las bóvedas del templo y que representan diferentes escenas: la Anunciación de la Virgen, la Coronación o la Virgen del Carmen.