Cidadelle logra la humanización del tramo de tierra de la Senda da Auga

Los residentes en el entorno de la Senda da Auga de Chapela a su paso por el barrio de Cidadelle por fin podrán acceder a sus casas sin mancharse de barro los días de lluvia ni tendrán que sortear las decenas de baches de un vial de tierra impropio del siglo XXI.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, ha mantenido una reunión con los vecinos de esta zona para informarles del próximo inicio de las obras de humanización del tramo urbano del Camiño da Traída, dando respuesta así a una demanda de hace más de dos décadas de los residentes. “Ante esta situación decidimos tomar cartas no asunto e comenzamos a traballar co Concello de Vigo para que autorizara a humanización do tramo da Senda da Auga que atravesa Cidadelle no Camiño da Traída ata conseguir unha solución”.

El gobierno local redondelano gestionó con los distintos departamentos de la administración viguesa hasta alcanzar un acuerdo para la humanización de este tramo de firme de tierra por el que pasan coches a diario, ya que forma parte del acceso a las casas de los vecinos de la zona. Rivas señaló que el Concello redondelano se hará cargo del mantenimiento del camino que actualmente cuenta con una superficie de jabre, que se cambiará por un pavimento de hormigón reforzado con granito y cemento de unos quince centímetros de espesor. Los trabajos comenzarán en los próximos días y, según aseguró Rivas, estarán rematados en marzo. “En canto confirmouse a realización das obras reunímonos cos veciños e veciñas afectados, pois este goberno ten como prioridade mellorar a calidade de vida das parroquias”, puntualiza la regidora.

Subida a Cidadelle

La alcaldesa destacó que “ademais desta obra, o Concello de Redondela está traballando noutros proxectos nas parroquias a través do Plan Concellos da Diputación”. Concretamente, Rivas comentó que en la parroquia de Chapela “xa comezou a primeira fase de renovación das redes de saneamento e abastecemento na subida a Cidadelle”, una actuación que también se financiará gracias a una subvención de la institución provincial, que realiza un importante esfuerzo económico al aportar a Redondela 355.465 euros con cargo a la Línea 1 del Plan Concellos.

“Este goberno cumple cos comprimisos coa veciñanza para cubrir as súas demandas e necesidades que son unha prioridade e de vital impotancia para o bo mantemento dun municipio tan importante como Redondela, que sitúase como o cuarto máis poboado da provincia”, indicó Rivas.

En el año 2012 los residentes del Camiño da Traída denunciaron públicamente la “marginación” que sufrían por parte de la administración local con la colocación en el vial de varios carteles con fotografías en las que se mostraba el mal estado que presentaba.