Porriño triplica su peso en Augas do Louro al aportar la mitad de los ingresos

Son los primeros estatutos que cuentan con la unanimidad de los cuatro municipios miembros. Estaban aprobados en todos los Concellos menos por Porriño, que reclamaba mayor participación puesto que aporta más de la mitad de los ingresos de la entidad, el 54,2%; frente al 25% de Tui, el 11,7% de Mos y el 9% de Salceda. Estos mismos porcentajes son los que rigen ahora el reparto de fondos a la hora de invertir en obras de saneamiento. Asimismo, los estatutos también estaban obsoletos, por lo que, además de cambiar el reparto de votos, también se adaptaron a la normativa vigente.

“Año tras año se estaban celebrando comités pero nunca se aprobaban los estatutos ni se aprobaba un presupuesto”, lamenta el presidente del Consorcio, el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, que destaca la “parálisis” de dicha entidad durante los últimos años. Además de la aprobación de los estatutos, recientemente salieron adelante también los primeros presupuestos desde el año 2016 y una modificación presupuestaria para destinar 1,9 millones del remanente a distintas obras en los cuatro concellos. “No se puede entender que a Porriño le queden 14 millones para completar el saneamiento, a Mos 1,5, a Tui 2 y a Salceda 7 por la desidia de la anterior presidencia”, comenta el actual presidente del Consorcio.

La modificación de los estatutos ha tenido que ser ratificada por las corporaciones municipales de los cuatro ayuntamientos que forman el Consorcio de Augas do Louro. En Porriño salieron adelante con los votos a favor del PP y Manuel Carrera, absteniéndose el resto de la oposición; y en el resto de concellos todos votaron a favor a excepción de GañaMos en Mos; C21 y Ciudadanos en Tui, que se abstuvieron; y Movemento Salceda, en Salceda, que votó en contra. “Porriño pasa a tener el control del comité. Entendemos que tenga dos votos, pero nunca tres”, manifestó la portavoz de MS, Loli Castiñeira, considerando que “se dinamita el principio de solidaridad, equidad y lealtad establecido en la constitución del Consorcio en 2013”.

MS, en contra porque “deja a Salceda en el olvido”

El posicionamiento de Movemento Salceda fue motivo de gran debate en pleno, al entender dicha agrupación que, con este cambio en los estatutos del Consorcio, “se pretende dejar a Salceda en el olvido, en la cola del saneamiento en sus parroquias”. La portavoz de MS recordó que Salceda es el Concello menos saneado de los cuatro, con dos parroquias, Soutelo y Entenza, sin saneamiento, por lo que aporta menos ingresos al Consorcio precisamente por tener menos casas conectadas; “es la pescadilla que se muerde la cola”, reclamó Loli Castiñeira, sugiriendo la necesidad de un “mecanismo de compensación que nos permita que aumente nuestra red de saneamiento”. Ni el PSOE, socio de gobierno de MS, ni el PP estuvieron de acuerdo con el posicionamiento en contra de Movemento. Los populares afearon que los estatutos estuvieron a exposición pública y Movemento Salceda no presentó ninguna alegación. De igual forma indicaron que los estatutos son los mismos que se intentaron aprobar en el año 2015, cuando gobernaba Marcos Besada (MS), y que “ahora no le valen a la que era la mano derecha del exregidor”. Por ello, el portavoz del PP tachó las razones del MS de “populismo, oportunismo y demagogia”. Por su parte, la alcaldesa y portavoz del PSOE, Verónica Tourón, pidió tener claras varias cosas. La primera, que “la función principal del Consorcio es prestar servicio, no hacer inversiones. Y, en segundo lugar, recalcó que, durante las negociaciones, ella, como representante de Salceda en la comisión del Consorcio, defendió los intereses de Salceda, de manera que los cuatro concellos, haciendo alarde del principio de solidaridad, se comprometieron a aportar más presupuesto si no llegaba el porcentaje designado a Salceda para acometer obras necesarias.