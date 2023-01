Chapela recibe con cautela la licitación de la mejora de los viales afectados por la AP-9

La reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la licitación de la mejora de los viales afectados por la ampliación de la autopista AP-9 ha sido recibida con satisfacción, aunque también con cierta cautela, en las parroquias redondelanas de Chapela y Trasmañó. La falta de concreción de plazos para el inicio de los trabajos, después de casi cinco años de promesas incumplidas, les hace deconfiar de un anuncio que llega a escasos meses de las elecciones municipales.

“Después de una espera tan larga la valoración es positiva, pero también tenemos que decir que no se recogen las mejoras que reclamamos en las alegaciones, por lo que solicitaremos reuniones tanto con Audasa como con la alcaldesa de Redondela para que nos den explicaciones, porque los vecinos hemos sufrido unos importantes daños económicos y sociales y ahora deben resarcirnos”, afirma el portavoz de la Asociación de Afectados por la AP-9 en Chapela, Francisco Puch. En este sentido explica que no se contempla la acera en la Estrada do Torreiro en el lado de la autopista, ni la recuperación de la fuente de Cornide, ni las pantallas vegetales para tapar los muros de la autopista, ni la continuación de la acera desde el puente de Trasmañó hasta Riofrío y desde el puente de Pasán hasta la Avenida de Redondela, y tampoco se contempla la mejora del Camiño Mouriño hasta la zona alta, entre otras cuestiones. “Llevamos mucho tiempo solicitando que se convoque la comisión de seguimiento precisamente para aclarar estas cuestiones, pero no nos hacen ni caso. Y ahora será complicado realizar cualquier cambio porque obligaría a modificar el proyecto”, apunta Puch, que también considera “escaso” el presupuesto base de licitación de 2,92 millones de euros.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de Chapela, Marcial Pérez, también se muestra escéptico. “A ver si de esta vez por fin comienzan las obras, porque es inconcebible tener que esperar cinco años por las reparaciones de unos viales destrozados por la ampliación de una autopista, unas reposiciones que ya deberían estar incluidas en el presupuesto de la obra y haberse realizado de inmediato para evitar las molestias causadas durante tanto tiempo a los vecinos”, indica. Además lamenta que no estén incluidas las pantallas acústicas ni la humanización de la Avenida de Redondela. “Reclamamos que se convoque la comisión de seguimiento para que nos expliquen con detalle qué se va a hacer y cómo, además de fijar plazos”, recalca Pérez.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Trasmañó, Rafael Riobóo, considera “vital” la ampliación del puente de acceso a la parroquia, como se contempla en el proyecto, pero reclama que la acera se amplíe hasta Riofrío. “Sin ellas será un peligro para los peatones, porque tendrán que caminar por el arcén, y también pedimos un paso de peatones en el entorno del Alto de Encarnación”.