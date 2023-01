La Agrupación de Electores de Redondela (AER) denunció ayer la “paralización do proxecto da parcela de Vilavella” en la que está previsto construir un aparcamiento y urge al gobierno local para que actúe ya en una infraestructura que califican de “alto valor” para Redondela. Desde AER recuerdan que fue en la primavera de 2021 cuando el Concello anunció la compra del edificio anexo al Convento de Vilavella y su correspondiente parcela “e, desde entón, non se ten avanzado nada, nin sequera se levou a cabo a primeira fase do proxecto: a demolición completa do inmoble e da nave industrial. As dúas edificacións seguen intactas e, loxicamente, namentres non se produza o derribo non se pode avanzar”, afirman.

Asimismo manifiestan su preocupación porque la compra de la parcela no incluyera la propiedad de la rampa trasera para su acceso, una cuestión que ya denunciaron en octubre del pasado año. Respuesta de la alcaldesa Desde el gobierno local respondieron ayer a AER asegurando que la nave del aparcamiento de Vilavella se derribará cuando la Xunta autorice el proceso de retirada del amianto, “un procedemento imprescindible para comezar a obra de forma segura”. En este sentido, aseguran que la autorización fue solicitada el 27 de diciembre y se requirió por última vez el 17 de enero. Según explica la alcaldesa, Digna Rivas, “a retirada do amianto é un proceso necesario e que conleva un risco, polo que ten un procedemento concreto e minucioso para poder facer a obra sen que ningún técnico, operario ou veciño corra perigo. Isto supón unha pequena demora, pero dende o goberno local aseguramos que estamos con tódolos trámites necesarios para cumplir coa legalidade e continuar o proxecto dentro de prazo”. En este sentido afirma que en cuanto reciban la autorización comenzarán con el derribo de la nave. La actuación permitirá ganar un nuevo espacio para la ciudadanía, además de eliminar el feísmo urbanístico que supone este inmueble junto al convento de Vilavella.