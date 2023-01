La Asociación Cultural Tangaraño organiza el VIII Festival Solidario Aluméame hoy, a las 17.00 horas, en la sala Rebullón del CSCD As Pedriñas. La entrada al festival es 1 kilo de alimentos no perecederos; conservas, tomate frito, legumbres, leche, cacao o galletas. La recogida irá destinada a Mos Axuda. Actuarán Argonat Band, As Pamisuky, As Zaragateiras, Avelurio, Cantaruxas, Contacontos Lohengrin Teatro, Coral Rivera Atienza, Escolas Tangaraño, etc.