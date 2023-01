“Los grandes partidos fallaron siempre a Ponteareas ”

Juan Carlos González Carrera es uno de los luchadores de la política local con la bandera de un partido propio, Alternativa Ciudadana de Ponteareas (ACIP), que fue tercera fuerza en 2019 y aspira a ser primera este año. Ayer presentó su candidatura en un acto público y su cabeza de lista dice que sale a ganar.

–¿Que ofrece ACIP que no ofrezcan los otros partidos?

–Ofrece cercanía y soluciones reales a los problemas de la ciudadanía.

–¿No sirven los partidos tradicionales?

–En los últimos veinte años a Ponteareas ni le ha servido ni el PP, ni el PSOE ni el BNG. Los tres grandes partidos se olvidaron de las necesidades de los vecinos porque han venido a coger votos sin importarles las personas. Por ejemplo la circunvalación ¿Qué han hecho los que tenían el poder y el dinero para tener unas comunicaciones por carretera acordes a esta ciudad? Seguimos de espaldas a la autovía, provocando que a determinadas horas entrar o salir de Ponteareas sea un suplicio. ¿Y qué han hecho estos tres partidos para que la localidad tenga saneamiento en todas las parroquias? Absolutamente nada. Las ponteareanas y ponteareanos están hartos de promesas y requieren soluciones que no se dan desde la comodidad de los despachos. Eso son dos ejemplos pero hay muchos otros.

–¿Y qué puede hacer su partido por esta ciudad?

–Puede resolver las cuestiones que preocupan al vecindario, porque estamos cerca, los escuchamos y conocemos sus necesidades. Muchos quieren los votos para cogerlos e ir corriendo a sentarse en parlamentos o diputaciones; buscan grandes despachos. Nosotros queremos esos votos para resolver las necesidades reales de esta ciudad. Los partidos independientes que gobiernan han hecho prosperar a sus pueblos, simplemente porque no obedecen a directrices de sus marcas desde Pontevedra, Santiago o Madrid.

–¿Qué piensa de la decisión del PP de presentar a Nava Castro?

–No me meto en las decisiones de otros, no me corresponde valorar decisiones de otros partidos. En ACIP decidimos quién es nuestro candidato sin imposiciones de nadie, y queremos decir que salimos a ganar.

– Hay quien dice que cuando el BNG gobierna es muy difícil ganarle unas elecciones. ¿Qué cree usted?

–No sé si se dice eso, pero cada municipio es diferente. Las vecinas y vecinos de Ponteareas conocen perfectamente a sus dirigentes locales y saben lo que hacen y lo que no hacen. El BNG en Ponteareas gobierna de espaldas a la ciudadanía. Por ejemplo las parroquias para ellos ni existen, en ellas vive el 48% del vecindario, están totalmente abandonados; los proyectos se sacan sin diálogo, ya no con el resto de partidos sino con sus propios vecinos y los imponen. Además quiero decirle que el tiempo del BNG en Ponteareas terminó. Los sondeos del boca a boca de la calle, que son los importantes, nos dan unas expectativas elevadas. También los otros. El tiempo del BNG se terminó y llega el momento de una alternativa fuerte y real, el cambio es ACIP.