El Concello de O Rosal sigue trabajando en la transformación del centro urbano. Tras la humanización de la Praza do Calvario, esta semana comenzaron las obras de reforma de las calles aledañas, un proyecto con el que el gobierno municipal busca “seguir recuperando el centro de nuestra actividad económica, social y de convivencia y transformando O Rosal en un municipio amable y cómodo para los vecinos”, destaca la alcaldesa, Ánxela Fernández.

Con estos trabajos, el Concello mejorará el pavimento y recuperar espacio en las calles colindantes, incorporando bandas de estacionamiento acompañadas de espacios verdes “que darán calidad espacial, ofrecerán sombra y servirán además para captar carbono. De esta manera dispondremos de aparcamientos más eficientes y aceras más accesibles incorporando los criterios de calidad urbana, seguridad y mejoras ambientales que ya se aplicaron en la transformación de la propia Plaza do Calvario”, explica la regidora.

Con una inversión de casi 170.000 euros y tres meses de ejecución, las obras implicarán actuaciones en las calles Manuel Suárez Marquier, Cabaqueiros y en el tramo de la calle Simón do Mazo que conecta ambas, además de en la Travesía Simón do Mazo en el entorno del pabellón, en la calle Pascuala desde el cruce con la calle Paraíso hasta la calle Couso en el cruce con Jesús Noya y en la calle Nova do Couso hasta su intersección con la Travesía do Couso.

“Con estas obras continuamos dotando el entorno de O Calvario de los espacios que los vecinos se merecen. Gozamos de una plaza renovada, de una zona urbana y comercial revitalizada a través de un diseño unitario, atractivo y dinámico que nos permite poner en valor la historia de nuestra villa y nuestro patrimonio, y con estos nuevos trabajos seguimos dando pasos para crear lugares de estancia, convivencia y ocio de alta calidad”, valora la regidora.