Los vecinos proponen un acceso al IES de Chapela alternativo a la polémica rampa

La polémica generada por la construcción de una rampa de acceso para las personas con movilidad reducida al instituto de Chapela en unos terrenos sobre los que está previsto en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) el trazado de un vial para comunicar una zona residencial del barrio de Angorén podría resolverse de una forma más sencilla y económica. Al menos así lo consideran desde la Asociación de Vecinos de Chapela, que ayer presentó al pleno a través de AER una moción en la que plantean la viabilidad de un nuevo acceso al centro educativo a través de una pasarela desde la Avenida de Redondela hasta el hall de la primera planta del edificio, que se encuentran prácticamente al mismo nivel. “Sería un acceso mucho más corto, más barato, más protegido de las inclemencias meteorológicas y más integrador con las personas con discapacidad, ya que les permitiría convivir con el resto de los compañeros desde fuera del instituto”, argumenta el presidente del colectivo vecinal, Marcial Pérez.

Las obras de la rampa de acceso al centro educativo se encontraban paradas desde el pasado mes de noviembre tras las protestas de los residentes de la zona, que expresaron su indignación porque esta actuación impediría la apertura del vial contemplado en el PXOM por el que llevan más de treinta años luchando para dar servicio a once viviendas y varias fincas que se encuentran prácticamente aislada, puesto que solo dispone de acceso por estrechos senderos peatonales.

Sin embargo esta semana los trabajos se han retomado, por lo que no se descarta volver a convocar movilizaciones. En este sentido aclaran que no se oponen a un acceso para las personas con discapacidad, pero exigen que se haga en otro lugar que no condene el futuro vial a sus casas.

Aprobada por unanimidad

La moción trasladada al pleno, que fue aprobada por unanimidad, reclama al Concello que, una vez aprobado el PXOM, inicie con urgencia la cesión, compra o expropiación de la franja de terreno para la construcción del inicio del nuevo vial.

También piden que el gobierno local inicie las negociaciones con los vecinos para lograr las cesiones necesarias para la construcción de la totalidad de la nueva calle.

Asimismo plantean que el Concello encargue un estudio para definir técnicamente el tramo inicial del vial y evaluar cómo afectaría la construcción de una rampa como pretende la Consellería con el proyecto actual, con la futura apertura del vial previsto en el PXOM.