Gondomar se moviliza en busca de Albano Manso tras una semana desaparecido

Una treintena de vecinos y amigos de Albano Manso participaron ayer en las primeras batidas para buscarlo y se espera que sean muchos más los que se echen al monte el fin de semana para tratar de dar con él. Así lo prevén las fuerzas de seguridad tras recibir ayer decenas de llamadas de personas interesadas en colaborar para solicitar información sobre el operativo previsto para el sábado y el domingo, dado que las obligaciones laborales les impiden incorporarse antes.

Son muchos los que quieren dar su apoyo de esta forma a los allegados del gondomareño de 48 años que lleva ya una semana desaparecido. La jornada de rastreo arrancó a las diez de la mañana en Couso, donde reside la familia. La Casa Veciñal de la parroquia se convirtió en el centro de operaciones bajo la dirección de la Guardia Civil y la participación de la Policía Local y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Val Miñor. El segundo turno de búsqueda quedó emplazado para las 14.00 horas.

El operativo repartió grupos por el entorno de la casa familiar y los viales que frecuenta el desaparecido, que no tiene coche y acostumbra a desplazarse a pie incluso hasta el centro de Gondomar, a 4 kilómetros. Peinaron la zona también por la tarde y patrullas de la Guardia Civil lo buscaron en torno a carreteras y pistas de Baiona, Nigrán y Gondomar y en las proximidades de los ríos.

Nadie cree en la zona que Albano se haya marchado voluntariamente. “Dejó la comida hecha y se fue sin comer y sin móvil”, señalaban Digna Núñez y David Manso, los padres de Albano, visiblemente afectados al ponerse en lo peor. “¿Que vamos a pensar? En cosas malas”, lamentaban.

Según sus comprobaciones, no hay movimientos en las cuentas bancarias desde que se marchó de casa el jueves pasado. Se fue en torno a las once de la mañana del domicilio y, según los datos que maneja la investigación, fue visto esa misma noche en A Ramallosa. Las alarmas saltaron cuando no acudió al trabajo el fin de semana en un establecimiento de hostelería gondomareño.

“Esperamos que esté con algún amigo porque lo único que sabemos es que se fue de fiesta con un amigo el día anterior, pero no sabemos más”, indicaba el presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Val Miñor, Sergio Rocha, antes de adentrarse en el monte.

Las pesquisas de la Guardia Civil apuntan a que Albano fue visto también la noche del viernes en el casco histórico de Baiona, acompañado de otra persona. Por ello se amplió ayer la búsqueda durante la tarde al litoral baionés, por Baredo hasta Cabo Silleiro. Hasta allí se desplazó un equipo de Protección Civil por la tarde, mientras continuaban los rastreos por el entorno del domicilio familiar, ya con menos participación ciudadana. Una decena de personas se sumaron a las patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil. Las tareas de búsqueda se suspendieron a las 18.00 al reducirse la visibilidad.