Redondela adquiere el campo de fútbol de Chapela para garantizar su mantenimiento

El Concello de Redondela ha adquirido el campo de fútbol de Chapela con el objetivo de garantizar el mantenimiento y el uso gratuito de las instalaciones deportivas por parte del Chapela C.F. , una entidad que cuenta en la actualidad con más de 200 jugadores repartidos entre los equipos de todas las categorías.

La comunidad de montes chapelana, titular del recinto, acordó con el gobierno municipal la cesión gratuita de los terrenos, requisito indispensable para la ejecución de las obras de mantenimiento. El Concello redondelano invertirá 300.000 euros en el proyecto de mejora del campo de fútbol, comenzando por la sustitución del césped artificial por uno nuevo, ya que este se encuentra en muy malas condiciones. La alcaldesa, Digna Rivas, explica que el Chapela C.F. “levaba dous anos reivindicando axudas e melloras para o campo, pero non podiamos actuar ata ter a cesión dos terreos. Agora que son da nosa propiedade investiremos o que sexa necesario para aumentar a calidade da experiencia da veciñanza”.

Rivas firmó un documento junto con el representante del club José Benito Hermida González por el que se acuerda permitir gratuitamente a la entidad Chapela C.F el uso de las instalaciones emplazadas en las parcelas cedidas por la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Chapela. Las instalaciones deportivas cuentan, además del terreno de juego, con almacén, oficinas, gimnasio y vestuarios. El club chapelano tendrá prioridad en los horarios de entrenamientos, torneos y partidos para todas las categorías, no pudiendo compartir al mismo tiempo el campo con ningún otro club de fútbol.

El campo de fútbol de Chapela es también escenario de torneos anuales de gran importancia, con la presencia de clubs de distintos municipios. El gobierno local considera que su adquisición es muy significativa para el Concello, por lo que la alcaldesa quiso agradecer públicamente a los comuneros de Chapela “a cesión dos terreos, o traballo e tempo invertido en facer posible que este Concello dispoña do seu terceiro campo de fútbol público, xunto co campo de Santa Mariña e o campo de A Gándara, en O Viso, e cumprir co compromiso que tiña este goberno cos deportistas redondeláns”.