Los ciudadanos de Redondela cada vez están más concienciados con la necesidad de reciclar los residuos. Al menos eso es lo que reflejan los datos de la Concejalía de Medio Ambiente, que ha obtenido los mejores datos de reciclaje de los últimos cuatro años.

El vidrio recogido en los contenedores del municipio, que en 2019 alcanzó las 352 toneladas, aumentó el pasado año hasta las 376, lo que supone un aumento del 6,6%.

Los envases de plástico también registraron un aumento significativo pasando de las 288 toneladas en 2019 a las 323 en 2022, que supone una subida del 12% en los datos.

Por último, el papel y cartón fue el que más aumentó porcentualmente, con una subida del 14,5%, ya que los redondelanos reciclaron 311 toneladas en 2019 frente a las 357 del pasado año.

Éxito de las campañas

Desde el gobierno local atribuyen estos buenos resultados a las campañas de reciclaje y los encuentros con el vecindario realizados en los centros culturales, donde se fomentaron las ventajas del reciclaje y del compostaje como alternativa a la gestión tradicional de residuos sólidos urbanos.

Esta concienciación de los ciudadanos ha servido para que se reduzca el volumen de recogida de la basura general, ya que la gente utiliza más los contenedores correspondientes de reciclaje. Esto ha supuesto un descenso del 3% de los residuos en el último año.

La alcaldesa, Digna Rivas, destaca que se trata de ofrecer a la ciudadanía “todas as ferramentas que precisan para, ben de xeito individual ou comunitario, realizar un cambio de tendencia no tratamento tradicional do lixo orgánico e o reciclaxe contribuíndo á redución dos residuos sólidos urbanos”.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente también informan de la recogida de voluminosos. Aquellas personas que quieran deshacerse de restos de muebles, colchones o electrodomésticos deberán llamar al teléfono de Urbaser (986 408034), donde les especificarán la fecha y el lugar en el que dejarlos para su recogida. El depósito de este tipo de material sin el permiso previo y de forma irregular puede suponer sanciones.