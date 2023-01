“Ollo con Nigrán” se titula o certame vídeoliterario que organiza o Concello coa colaboración de Teatro do Ar e Somos Terra para fomentar a creación artística en lingua galega e divulgar a riqueza medioambiental do municipio. Haberá tres categorías por idades e os traballos pódense presentar ata o 5 de marzo. As bases están dispoñibles na web municipal e os premios consistirán en vales para consumir no comercio local.