Dos alumnos tomiñeses, premiados por su esfuerzo y superación

Samara Mouriño y Jorge Bouzada, estudiantes del IES Antón Alonso Ríos, de Tomiño, Acaban de ver cómo todo el trabajo realizado durante estos años para superar diferentes dificultades tenía su recompensa. Samara y Jorge fueron dos de los veinte jóvenes galardonados en toda Galicia con el premio de Educación Secundaria Obligatoria al esfuerzo y a la superación personal, un reconocimiento a su sacrificio y a su dedicación continua otorgado por la Xunta para dejar atrás dificultades personales, educativas o socioculturales.

Dos luchadores incansables que llevan el esfuerzo personal como bandera, Samara y Jorge reciben así “un especial y merecido reconocimiento por el empeño demostrado a lo largo de la etapa de Secundaria para superar los obstáculos y en continuar con su proyecto educativo con una trayectoria que es un ejemplo para compañeros y compañeras en situaciones similares y es un orgullo para las familias y docentes”, como explica la directora del IES tomiñés, Cruz Garrido.

"Son un ejemplo de que con ganas, ilusión y mucho trabajo no hay meta que se nos resista"

Samara y Jorge no bajan los brazos y continúan trabajando duro para seguir saltando cualquier dificultad que se les ponga por delante. Una vez finalizada la ESO, ambos continúan sus estudios en primero de Bachillerato en el instituto apoyados por sus familias “y con la admiración y cariño del resto de alumnos y del equipo de profesores del centro”. “Para nuestro instituto es un orgullo contar con estudiantes como Samara y Jorge, porque son un ejemplo de que no debemos rendirnos y de que con ganas, ilusión y mucho trabajo no hay meta que se nos resista”, destaca Garrido.

Felicitación de la alcaldesa

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, quiso trasladar las felicitaciones del Concello “a Samara y Jorge por este reconocimiento, pero también por ser capaces de imponerse a situaciones complicadas con mucho tesón, esfuerzo y trabajo”. La regidora también felicitó a las familias y al propio IES Antón Alonso Ríos, porque “el hecho de que en el mismo centro haya dos personas a las que se concediera este premio es un mérito del trabajo conjunto entre el fundamental apoyo familiar y la implicación y adaptación de los equipos docentes, que supone un importante respaldo para que niños mantengan esa fuerza y empeño en avanzar”.

La finalidad de estos premios otorgados por la Xunta es dar reconocimiento público al esfuerzo y a la dedicación del alumnado de esta etapa educativa, reforzar aquellos aspectos que inciden en la mejora del sistema educativo y juntar excelencia con equidad, igualdad de oportunidades y posibilidades de desarrollo personal. Los dos alumnos tomiñeses que han conseguido el galardón recibirán 1.000 euros cada uno, al igual que los otros 18 estudiantes gallegos premiados.