La reparación de las incidencias por el temporal en el municipio de Redondela tendrán un elevado coste para las arcas municipales. El gobierno local ha realizado una tasación de 206.600 euros, por lo que desde el PSOE redondelano se sumarán a la moción del grupo socialista por la que se solicita a la Xunta la declaración de emergencia y zona afectada gravemente por los temporales de las pasadas navidades. Una iniciativa con la que se persigue la distribución urgente de ayudas a los ayuntamientos, personas y empresas afectadas.

Desde la Concejalía de Vías e Obras registraron, entre otras consecuencias, la caída de varios muros en Vilar, Camiño de Negros, Camiño Abanca de Saxamonde, Camiño Da Costa de Chapela, Nogueira y el Camiño do Tombo en Saxamonde, así como hundimientos en la Rúa Blanco Amor y en el Camiño Pedriña de Rande. Además existen otras incidencias que aún no están presupuestadas como socavones y el colapso de sumideros y cunetas en carreteras y calles.

A mayores, se tuvo que cerrar temporalmente el acceso al paseo fluvial del Maceiras debido a la crecida del río, que ha causado importantes destrozos.

Silencio por respuesta

La secretaria xeral del PSOE de Redondela y alcaldesa redondelana, Digna Rivas, asegura que está cansada “de recibir o silencio por resposta por parte da Xunta” y subraya que esta demanda “é de vital importancia e competencia directa da administración autonómica, que debe facerse cargo dos estragos e as zonas que se viron gravemente afectadas pola situación meteorolóxica. Esiximos unha resposta xa”. Rivas pone de manifiesto que el gobierno gallego invirtió en 2017, con el gobierno del popular Javier Bas, 263.000 euros en Redondela para mejorar instalaciones públicas y reparar los daños de las inundaciones. Sin embargo, “dende 2019, co PSOE no goberno, non recibimos ningunha axuda por parte da Xunta e non contempla nos seus orzamentos axudas básicas para reparar a situación dos danos causados polas inundacións e o temporal deste ano”, una situación que califica de “vergoña e abandono do noso Concello”, concluye Rivas.