La nieve tiñe de blanco A Cañiza

Había ganas de nieve y, aunque no fue una gran nevada y tampoco cuajó en el centro urbano, los vecinos y vecinas de A Cañiza pudieron deleitarse con el manto blanco que a primera hora de la mañana de ayer cubría el Alto de Fontefría, a casi 800 metros de altitud. Los primeros copos cayeron a última hora de la tarde del martes y, aunque fueron varios los amantes de la nieve que pudieron contemplar la nevada en directo, la falta de luz empañó el espectáculo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había anunciado riesgo de nevadas en el interior de la provincia, por lo que las máquinas quitanieves ya estaban preparadas para actuar. Eso, unido a que por la noche llovió y se deshizo parte de la nieve, favoreció que no se registrase ningún incidente a consecuencia de la nevada, ni que hubiera que realizar ningún corte de tráfico en A Cañiza, indican desde la Policía Local. Además, la nieve no llegó a afectar la A-52, completamente despejada y sin problemas en la circulación, aunque no está demás extremar las precauciones al volante.

Además del Alto de Fontefría, parada habitual de las familias que van en busca de un poco de nieve, también se cubrieron de blanco el Monte Pedroso y Alto de Montecelos, en A Cañiza, y los montes de Covelo, aunque en este último caso de manera tímida y fugaz. Con todo, sirvió para sosegar las ganas de nieve, que llevaba sin hacer acto de presencia desde principios de diciembre de 2020. Años antes, en 2017, también tuvo lugar una gran nevada que visitó de blanco la comarca de A Paradanta.

Atracción turística

En el día de ayer, con unas temperaturas máximas de 5 grados y mínimas de 1 grado en A Cañiza, volvió a caer otra nevada antes de las dos de la tarde, reforzando el manto blanco que había perdido espesor a lo largo de la mañana y posibilitando que el Alto de Fontefría se convirtiera en una atracción turística en las primeras horas de la tarde. También a última hora de la tarde se volvió a ver la nieve.

Hoy las probabilidades de que caigan algunos copos son escasas, pues el termómetro ascenderá hasta los 9 grados en el caso de las temperaturas máximas; y mañana, viernes, continuará la entrada de aire húmedo del noroeste, pero es probable que de forma gradual sea menos frío, con la consecuente subida de la cota de nieve, indican desde la Aemet, apuntando que “es bastante probable que el sábado 21 se consolide la situación de la masa de aire ártico por otra más templada, finalizando así este episodio invernal que ha motivado este aviso especial”.