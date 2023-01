El “dream team” del Gondomar

Empataron a unos en Valdoviño frente al Meirás y en el partido de vuelta de la eliminatoria le endosaron 4-1 en As Gaiandas. El equipo más recordado de la centenaria historia del Gondomar Club de Fútbol logró en 1982 el primer ascenso a Tercera División y desató la euforia en la familia blanquiazul. Cuatro décadas después, su imagen quedará inmortalizada en el campo. Quince minutos antes del partido de este domingo, día 22, la entidad les rendirá homenaje. Descubrirá una fotografía gigante en una valla de 3 metros de largo por 2 de alto que se verá desde el exterior.

Cobas, Zamora, Herrera, Lomba, Rodolfo, Arieta, Ricardo, Moncho, Javier, Manel y Chapela eran los titulares de aquella gloriosa plantilla que dirigía Enrique Hermida. No todos estarán el domingo en el acto. El entrenador, el delegado –Lito Hermida–, y dos jugadores, –Javier y Arieta–, ya no están, pero permanecen en la memoria de sus compañeros y de muchos forofos de aquel conjunto que llenaba As Gaiandas cada domingo. En los partidos de la fase de ascenso llegó a superarse el millón de euros de taquilla, según recuerdan desde el club.

No es la primera vez que el “dream team” gondomareño recibe honores. En 2015 se les entregó una insignia en la cena de Navidad, pero la directiva quería hacer algo para que todo el mundo conociese su historia en la villa condal. “Fueron unos fuera de serie, gente que además de darnos fútbol del mejor trabajaron a destajo en una época en la que nadie ganaba nada”, señalan la presidenta, Rosa Álvarez, y el vicepresidente, David Pazos.

“No fuimos un equipo irrepetible, pero hacíamos un fútbol que por aquel entonces era increíble”, recuerda el capitán, José Manuel de Saa, más conocido por Manel. Su nombre se coreaba en la grada y, aunque no quiera reconocerlo, era la estrella del conjunto. “En un partido Gondomar-Lugo nos ganaron, pero hicimos un partidazo, con cincuenta ocasiones. El capitán lucense, Pousada, que había jugado con Cruyff en el Levante, me preguntó: ¿cómo es posible que en esta aldea tengáis este equipo?”, recuerda orgulloso.

Una categoría potente

En la Tercera División de entonces se codeaban, además del Lugo, con el Pontevedra, el Ourense o el Turista. “Era una categoría potente”, subraya el centrocampista.

La unidad en el vestuario era la clave. “El secreto es que éramos una familia, éramos amigos”, deja claro el capitán. Lo mismo cree Alfonso Mandado, delantero suplente de aquella formación y anterior presidente del club. “Éramos un grupo muy afín pese a la diferencia de edades, éramos juventud mezclada con veteranía y eso también era muy importante”, apunta.

Mantienen la afinidad pasados los años. Siguen quedando periódicamente para comer y acuden a la llamada del club cuando se les requiere, como en esta ocasión. La directiva llama a la afición a participar en el homenaje y a animar a continuación al equipo ante el Villa do Corpus de Ponteareas para mantener la racha de victorias en casa. Los blanquiazules no han perdido en As Gaiandas desde el 7 de noviembre de 2021.