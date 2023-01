El Parque da Diversidade de Soutomaior, inaugurado en mayo del pasado año como nuevo espacio de ocio y esparcimiento ubicado en el casco urbano de Arcade, diseñado para dar visibilidad y normalizar a las diferentes sensibilidades y formas de sentir, será trasladado de ubicación menos de un año después de su construcción.

El grupo municipal del BNG de Soutomaior denunció ayer que la construcción de un “skatepark” en ese lugar obligará a desplazar los elementos que conforman el parque infantil, así como algunos de los árboles de este área, solo unos meses después de su inauguración. “Nada facía sospeitar no mes de maio pasado, cando o Concello inauguraba o Parque da Diversidade, unha obra que custou cerca dos 20.000 euros e que publicitaban con distintas actividades como un novo espazo de lecer e esparexemento, que dito lugar non chegaría a cumprir o ano de vida, xa que o goberno local decidiu desprazalo e crear no seu lugar un skatepark”, afirma el portavoz nacionalista, Manu Lourenzo.

Según explican, la falta de suelo municipal, unido a que el Concello non contaba con los permisos cuando en febrero de 2021 anunció la ampliación del skatepark de la zona portuaria, “fan que agora se miren na obriga de desprazar este espazo de lecer a unha nova ubicación e a posibilidade de cortas varias das árbores dunha das únicas zonas verdes dentro do espazo urbano de Arcade”.

Improvisación

Lourenzo califica de “sorprendente” esta situación que atribuye a la “falta de proxecto e a improvisación” del gobierno local. “Agora temos que ver como ten que desprazar un espazo que non leva nin un ano inaugurado e que tiña que ser referencia no Concello, estar dotado de actividades que fixeran ver a Soutomaior como o que é, unha sociedade aberta é inclusiva. Triste imaxe trasladamos con feitos como este, e non só iso, esta pista de skate leva anunciada dende o 2021 e noutro espazo, agora imos a apartar os rapaces que practican esta modalidade deportiva da zona onde están as demais pistas de ocio vinculadas ao deporte urbano, e única e exclusivamente pola falta de proxecto dun alcalde, que como ben denotan estas situacións, está instaurado na improvisación”, concluye Lourenzo.