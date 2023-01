El grupo municipal del PP de Redondela asegura que la alcaldesa, Digna Rivas, votó a favor del uso del muelle de la piedra de Rande en el consejo de administración de la Autoridade Portuaria –en la sesión del 31 de julio de 2021–, una postura que se contradice con las acusaciones realizadas a finales del pasado mes por la propia regidora en las que denunciaba el “ninguneo” a Redondela por parte de los responsables del Puerto “por no informar al Concello de que estaba usando este espacio” del litoral de Rande y también llegó a tildar de “política oscurantista” la gestión portuaria por “ocultar las actividades de almacenamiento en el antiguo cargadero de granito, cedidas a empresas privadas”.

Los populares consideran que Rivas “ha vuelto a mentir” y ponen como ejemplo la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo, en el que Rivas representando a Redondela “voto a favor de la autorización de la actividad de la empresa Terminales Atlánticos Vigo (TAV) y se da el visto bueno a un contrato para la constitución de un derecho temporal de paso exclusivo al muelle de la que fue la terminal de granito de Rande”.

Respuesta de Rivas

Sin embargo, la propia regidora redondelana salió ayer al paso de las acusaciones del PP recalcando que “é falso que votara a favor das actividades industrias privadas por parte da empresa Terminales Atlánticas Vigo, SL no Peirao da Pedra en Rande durante a sesión do 30 de xullo de 2021 do Consello de Administración da Autoridade Portuaria”.

La regidora aclara que en ese punto lo que se aprobó fue la “finalización do contrato da empresa David Fernández Grande coa Autoridade Portuaria e se concedía un novo contrato a Terminales Atlánticas, sen especificar cal sería o seu lugar de actuación”. Y puntualiza que la zona que abarca la Autoridade Portuaria “é moi extensa e en ningún momento se falou de Rande como unha opción durante esa reunión, polo que é imposible que eu dera o visto bo”, indica Rivas.

Por último se reafirmó en que el Concello de Redondela rechaza convertir el litoral de Rande en un espacio industrializado.