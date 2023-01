La Asociación Cultural Tangaraño organiza la octava edición de su festival solidario Aluméame el domingo, 29 de enero, a las 17 horas en la sala Rebulló de As Pedriñas, en Mos. La entrada será un kilo de alimentos no perecederos que se donarán a Mos Axuda. Actuarán Argonat Band, As Pamisuky, As Zaragateiras, Avelurio, Cantaruxas, Escolas Tangaraño y Mago Marco, entre otros.