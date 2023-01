Una veintena de yacimientos arqueológicos quedarían amenazados si el parque eólico Toroña, que prevé diez aerogeneradores en A Groba, tres de ellos sobre la panorámica de Baiona y los restantes en Oia, Tomiño y O Rosal, sale adelante. Así lo aseguran los expertos del Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), que acaban de presentar una denuncia ante la Dirección Xeral de Patrimonio y ante el Instituto de Estudos do Territorio para advertir del riesgo de daños o destrucción que corren los restos.

Son conjuntos de petroglifos y mámoas de en torno a 4.000 años de antigüedad que el IEM se ha encargado de recoger y documentar aunque todavía no han sido catalogados en los registros oficiales de la Xunta, pese a existir un acuerdo unánime del Parlamento gallego para hacerlo.

El proyecto eólico está en período de exposición pública desde el 12 de diciembre. El próximo día 26 finaliza el plazo para presentar alegaciones. Antes de formular las suyas, los arqueólogos del IEM han remitido el escrito de denuncia para indicar que el estudio de impacto arqueológico de la memoria técnica presentada por la promotora del parque no menciona ni tiene en cuenta todos estos elementos patrimoniales. En la denuncia, los expertos enumeran los puntos afectados, por los que consideran que el informe sectorial relativo a los aerogeneradores debe ser desfavorable. La relación recoge dos petroglifos en Alto dos Marcos, dos en Carballoso, cuatro en Carricovo, cuatro en Casa Dominga, uno en Fonte Regueira, siete en Lombo da Besta, dos al norte de Poza das Arráns, cinco en Río Traveso.

Subrayan desde el IEM además que la zona cuenta con patrimonio etnográfico que tampoco se menciona en el proyecto como un camino tradicional en Costa de Quelle y varias fuentes como la la Fonte das Pulgas o la Fonte do Capitán. Apuntan también a la proximidad de la Pedra do Acordo, A Pedra da Gata, la mina de As Guteiriñas el canal romano de las minas de Bonabal, entre otros elementos.

“O impacto sobre o patrimonio arqueolóxico e etnográfico, dada a densidade de puntos catalogados e sen catalogar sería moi grave, e a modificación deste gran espazo arqueolóxico, que hai que ver no seu conxunto, sería tamén irreversible”, avisan los arqueólogos del Instituto de Estudos Miñoráns, que manifiestan su disponibilidad para colaborar con Patrimonio en la catalogación. Las fichas técnicas e incluso la reproducción de muchos de los grabados en 3D ya las tienen.