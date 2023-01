Un proyecto audiovisual impulsado por la Concejalía de Normalización Lingüística de Redondela mostrará el patrimonio cultural y la historia del municipio centrado en sus parroquias. Se trata de una iniciativa que sigue la línea de los libros sobre toponimia redondelana y la página web creada para conservar y divulgar la historia etnográfica del concello.

El primero de los documentales de la serie denominada “Os tesouros de Redondela” verá hoy la luz con la proyección, a las 19.00 horas, en el Multiusos de A Xunqueira. El trabajo, dirigido por el cineasta redondelano Fernando “Cuchi” Carreira, se centra en la historia de O Viso y estará disponible a través de Youtube y de las redes sociales de forma gratuita. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, agradeció la colaboración de la Sociedade Cultural do Viso en todo este camino, así como Cuchi Carreira y todo el equipo de producción, dirección y montaje del documental “por indagar a través da fotografía e documentos de arquivo e plasmar de forma emotiva, pero fiel a nosa historia” la historia de esta parroquia.

El director de la obra explicó que el documental surge a través del libro “O Viso, a construcción dunha paisaxe cultural”, editado por el propio colectivo cultural, y del arqueólogo Xurxo Costela, quien escribe el guión y hace el trabajo de campo que después se utilizaría como referencia en el filme. El trabajo audiovisual recoge las entrevistas realizadas a los vecinos de la parroquia que, a través de sus vivencias y anécdotas personales, narran la vida social, las fiestas y los acontecimientos históricos del lugar. Además, se incluyen fotografías de archivo que reflejan la sociedad de la época y la situación en la que vivía la gente a mediados del pasado siglo. “O traballo foi moi bonito, non só porque recuperamos as vivencias e anécdotas da xente do Viso, senón porque estas valen de recordo para non esquecer o noso pasado. Este é un exercicio de memoria para non olvidar o que era e é Redondela”, apuntó Carreira.

El documental es una apuesta más en la visibilización del patrimonio material e inmaterial de las parroquias de Redondela. Un proyecto que pretende tener continuidad para ofrecer un repositorio audiovisual del conjunto de Redondela. “Comezamos co Viso e continuaremos co resto de parroquias. A participación da xente máis vella, así como a divulgación dun patrimonio cada vez mellor coñecido e valorado, axudan a que sexamos conscientes do enrome valor cultural que reside nestas zonas e na poboación redondelá”, justifica Rivas.

Por otra parte, estos documentales tienen una vertiente didáctica que se puede usar como material o como recursos en los centros escolares o en las bibliotecas redondelanas.

Desde el Servizo de Normalización Lingüística han impulsado numerosas iniciativas para dotar de protagonismo a las parroquias con el proyecto “Libros de Parroquias” con trabajos editados sobre Cabeiro, Cesantes, Negros, Reboreda, Trasmañó y Ventosela, y otras publicaciones sobre microtoponimia de Cabeiro, Negros y Vilar que tendrán continuidad.