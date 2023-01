Indignación en la Policía de Tui con el alcalde por tildar las bajas de “conflicto de intereses”

El malestar de la Policía Local de Tui con el alcalde, Enrique Cabaleiro, luego de unas declaraciones realizadas públicamente por este en la radio municipal, ha llevado al inspector jefe del cuerpo, Manuel Arca, a emitir un comunicado en el que defiende su gestión y la de los agentes a su cargo y manifiesta que “la gente está quemada debido a la falta de valoración de los mismos” por parte del alcalde y el concejal de Seguridad. Arca enumera varios motivos, como “todos los cambios de tráfico y señalización del casco urbano sin consultar a la Policía, lo que genera continuas retenciones y colapso del tráfico de la ciudad, y cuya culpa se la lleva la Policía”.

La falta de efectivos en las últimas semanas, que obligó al suspender puntualmente el turno de tarde o a dejar el servicio al cargo de un único policía, llevó al alcalde a explicar en Radio Municipal de Tui que “nos quedamos sin policía en Navidad básicamente porque de esos seis agentes y un inspector (plantilla actual en activo de la Policía Local de Tui), cuatro se pusieron de baja; bajas que coincidieron en el tiempo y algunas incluso el mismo día”. “Yo creo que es fácil de entender que ya es mucha casualidad que tres o cuatro policías se pongan de baja el mismo día. Estas bajas obedecen más a un conflicto de intereses o a otra intencionalidad”, valoró el regidor tudense, sobre la razón por la que algunos turnos habían quedado desiertos.

Dichas declaraciones fueron rebatidas ayer el inspector jefe de la Policía Local, que aseguró estar de baja desde el 17 de octubre de 2022, “por lo que nada tiene que ver con las bajas que el alcalde menciona en las fechas navideñas”. En cuanto a las bajas del resto de agentes, Arca responde que “si están de baja es porque algún médico le dio la misma, y según ellos, no fueron todas el mismo día como dice, sino que fueron días diferentes”. “En cuanto a la insinuación de un posible conflicto de intereses, le dirigen a sus respectivos médicos”, comenta el inspector jefe.

Durante todo el 2022 la falta de efectivos se resolvió con la realización de horas extra, para lo que el Concello destinó cerca de 60.000 euros, tal y como anunció el alcalde en la radio, haciendo alusión a que la mitad de ese dinero fue cobrado por dos agentes. “Él mismo ordenó que no quedase nunca un solo agente de servicio, y dichas horas extra fueron realizadas precisamente para eso, no dejar un agente solo de servicio y cubrir todos los eventos que organiza el Concello”, explica Arca, recordando que fue “dinero que abonó el Concello por trabajar de forma voluntaria, no por estar en casa, y que se cobró a año vencido”.

Con todo, la plantilla de la Policía Local de Tui arrastra un cierto descontento con el gobierno municipal y esto ha sido solo la gota que ha colmado el vaso para mostrar públicamente su malestar. Entre otros motivos, lamentan que “cuando fue el COVID y nadie sabía lo que se nos venía encima, la plantilla dio el 100% y no se tuvo ni un solo gesto de agradecimiento como se hizo en otros Concellos”.

Luego, pasados los peores momentos de la pandemia y habiendo agentes suficientes, la Policía Local comenzó a realizar controles de circulación, documentación, alcohol y drogas; y el alcalde, según apunta el jefe de la policía tudense, “sugirió que no se hiciesen tantos controles de alcohol y drogas y que diera prioridad a la vigilancia de la zona azul porque tenía quejas de los propietarios de los bares, de que le quitábamos la clientela por las pruebas de alcoholemia, de las cuales había numerosos positivos; cosa que fue rechazada por el concejal de Seguridad y por mí”.

Asimismo, también lamenta el jefe de la Policía Local que, cuando se le concedió a cuatro agentes la mayor distinción policial de la Xunta de Galicia, “ni un solo miembro del equipo de gobierno se dignó a asistir al acto, manifestando posteriormente el alcalde que para eso nos pagaban”.