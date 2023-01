“A actriz ri de si mesma e o público, que goza sendo cruel, ri dela”. Unha frase que resume o novo espectáculo que a actriz, creadora, directora escénica, figurinista e pedagoga teatral, Mónica Sueiro, compartirá hoxe cos seus veciños de Baiona no auditorio municipal V Centenario ás 20.00 horas. “Histriónica!” é o título do monólogo que ela mesma creou e interpreta e que dirixe en colaboración co tamén popular actor Avelino González.

A dramaturga subirá ao escenario para ofrecer unha comedia excéntrica e metateatral, que estreou na última Mostra de Teatro de Cangas con gran éxito e que desemboca no intento de inventar un universo con regras propias entre o teatro e a vida, entre a ficción e a realidade. Os espectadores coñecerán de preto as inquedanzas e experiencias dunha muller intérprete. Sueiro é diplomada en Maxisterio e licenciada en Psicopedagoxía pero decantouse finalmente pola escena cando accedeu á Aula de Teatro Universitaria de Ourense e continuou a súa formación con profesionais do panorama nacional e internacional. Tras traballar como figurinista, actriz e axudante de dirección en compañías galegas e en institucións galegas, adícase á docencia teatral desde a Aula de Teatro de Baiona e desde o obradoiro de interpretación da ONCE en Vigo. Adaptou autores como Shakespeare, Lorca, Jarry, Arrabal, Brecht e escribiu tamén seis obras propias. Despois de dez anos centrada na creación desde a pedagoxía e a dirección de escena, retoma o seu proxecto como intérprete na procura de novas linguaxes. De aí xorden pezas como “Quince minutos”, “DesAlento”, “Subterránea”, e agora “Histriónica!”.