El regreso de Almuiña pone en guardia al tripartito de Baiona y desmotiva a Cs

No por esperado resulta menos perturbador para la mayoría de los representantes municipales baioneses el regreso de Jesús Vázquez Almuiña a la política local. Era un secreto a voces que el que fue alcalde durante once años y ganó cuatro elecciones, las dos últimas con mayoría absoluta, vendría a reconquistar el Ayuntamiento para el PP, pero la confirmación ha desatado la inquietud entre miembros del gobierno tripartito, aunque lo nieguen públicamente. Y también en fuerzas que se alimentaron de la división que generó en las filas populares su marcha en 2015 para ocupar el cargo de conselleiro de Sanidade. Ciudadanos ya se plantea tirar la toalla para los comicios de mayo, según confirmó ayer su portavoz, Rosa Piñeiro. Nós Baiona había aprovechado asimismo en 2019 el descontento entre los populares, aunque finalmente dio su apoyo al bando progresista. Ahora podría repetir su propósito de ser llave para formar coalición con unos o con otros, pero su portavoz, Carlos de la Peña, tampoco tiene claro si continuará o no, pero insiste en que sus dudas no tienen nada que ver con la vuelta del todavía presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Carlos Gómez (alcalde PSOE): "No nos preocupa el PP, nos ocupan los problemas de los vecinos"

“Tranquilidad y cabeza fría”, recomienda el alcalde, el socialista Carlos Gómez Prado, a los suyos porque “no viene al caso hacer valoraciones de quién es más fuerte o menos”. El regidor prefirió no profundizar ayer en el asunto. “No nos preocupa el PP, lo que nos ocupa son los problemas de los vecinos”, dijo. Sí lo hizo su partido. La agrupación del PSOE de Baiona manifestó que “a candidatura de Vázquez Almuiña é un regreso ao pasado que demostra que o proxecto do PP na nosa vila está esgotado” . Para los socialistas baioneses, “o feito de que continúe no Porto de Vigo ata maio demostra que Baiona é un segundo prato para Almuiña”, del que destaca “a pésima xestión como conselleiro de Sanidade, coas consecuencias que vemos a día de hoxe en todos os centros de saúde”.

Iago Pereira (BNG): "Volve o creador e ideólogo do campo de golf de Baredo"

Su socio de gobierno y portavoz del BNG, Iago Pereira, apuntó que la confirmación del cabeza de lista de los populares “non vai cambiar nada nin o noso traballo por facer, nin o xeito de facer ver o que fixemos moi ben e o necesarios que somos para un goberno alternativo ao PP.

Sobre la decisión de Almuiña, entiende que ha sido del partido, “non propia, porque non deixa de ser una persoa que abandonou Baiona por petición do partido cando a veciñanza lle dou unha maioría absoluta, é presidente do Porto de Vigo por decisión do PP e entendo que o retorno volve ser decisión do PP”. Y advierte de que “volve o gran creador e ideólogo do campo de golf de Baredo”. “Rodal comeu o marrón pero o planeamento foi seu”, subraya.

Carlos de la Peña (Nós Baiona): "Es una buena decisión del PP si es el mejor candidato que pueden presentar”

La tercera cabeza visible del tripartito, la de Carlos de la Peña, líder de Nós Baiona, se sitúa como observador desde la barrera. Tomará la decisión sobre su continuidad en la política en marzo, pero da la “benvida” a Almuiña. “Me parece muy bien que los partidos presenten los mejores candidatos posibles, eso significa que se preocupan por el futuro de Baiona. Es una buena decisión del PP soi est es el mejor candidato que pueden presentar” .

Rosa Piñeiro (Ciudadanos): "Estábamos pendientes de si se presentaba"

La que se ve casi fuera de la liza electoral es Rosa Piñeiro, única representante de Ciudadanos en la Corporación. “Estábamos pendientes de si Almuiña se presentaba. Hai que tener en cuenta que el PP (con Ángel Rodal a la cabeza) perdió en 2019 porque nos presentamos Ciudadanos y Vox, porque el centro derecha estaba dividido. Almuiña va a aglutinarlo de nuevo”, indicó. De ahí que la formación naranja se plantee no presentar candidatura. Lo decidirán en una reunión que se convocará después de las primarias que están en marcha en el partido a nivel nacional.